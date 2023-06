Roberto Leal cumple un sueño que no esperaba en Pasapalabra

Roberto Leal cumplió un viejo anhelo que tenía en Pasapalabra.

1 Se lee en minutos D. Muñoz



Roberto Leal es la cara de Pasapalabra cada tarde en Antena 3. Y una de las razones del éxito del concurso más visto de la televisión en España. El presentador pudo cumplir un sueño gracias a los guionistas del programa y su reacción no pudo ser más natural. En una tarde en la que Moisés Laguardia y Fer volvieron a quedar empatados y se aseguraron un día más su continuidad en el concurso.

Desde la rivalidad que tuvieron Rafa Castaño y Orestes que acabó con un bote de 2.272.000 euros, el mayor de la historia de la televisión. Fueron muchos los programas que compartieron Rafa y Orestes, y ahora Fer y Moisés están iniciando un duelo que muchas veces recuerda al suyo.

Moisés y Fer están protagonizando un duelo que vuelve a mostrar la rivalidad y la amistad que puede haber en Pasapalabra. Con un bote que ya roza el medio millón de euros, los dos concursantes siguen acumulando tardes en uno de los programas más vistos de la televisión.

Noticias relacionadas

Roberto Leal no pudo ocultar su felicidad al cumplir un sueño en Pasapalabra. Así lo dijo el presentador del concurso más visto en Antena 3: "Me encanta". La Pista' entre Tristán Ulloa y Lluvia Rojo fue la causa de la alegría de Roberto Leal, una canción de 1931, aunque la versión que sonó era de 1961. Nada más escucharla, Lluvia Rojo dijo: "¿Y con esto piensas que lo voy a saber?".

Recordemos que en uno de los últimos programas, Fernando se cambiaba el nombre. "Pasamos si te parece de Fernando a Fer", confesaba el presentador del programa de 'Pasapalabra'. "Sí, es que son demasiadas letras. De siempre he sido 'Fer', pero como lo cogieron del DNI, dije bueno me llaman Fernando no pasa nada", hablaba el concursante con Roberto Leal.