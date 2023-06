El detalle de Orestes con Moisés antes de volver a concursar en Pasapalabra

Moisés Laguardia desvela la conversación que tuvo con Orestes antes de volver a Pasapalabra.

Moisés esta en la tercera etapa de concursante de Pasapalabra y está muy cerca de superar su récord, pero antes de volver a participar tuvo que esperar mucho tiempo. Moisés, en una entrevista a Antena 3, reconoció la influencia de algunos exconcursantes y el detalle de Orestes cuando no le llamaban para participar en Pasapalabra.

Moisés y Fer están protagonizando un duelo que vuelve a mostrar la rivalidad y la amistad que puede haber en Pasapalabra. Con un bote que ya roza el medio millón de euros, los dos concursantes siguen acumulando tardes en uno de los programas más vistos de la televisión.

Desde el año 2000, Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la televisión y la audiencia no falla tarde tras tarde en Antena 3. La simpatía de Roberto Leal y el desparpajo de los concursantes son la huella de un programa que mantiene intacto su éxito.

Desde la rivalidad que tuvieron Rafa Castaño y Orestes que acabó con un bote de 2.272.000 euros, el mayor de la historia de la televisión. Fueron muchos los programas que compartieron Rafa y Orestes, y ahora Fer y Moisés están iniciando un duelo que muchas veces recuerda al suyo.

Así fue la conversación de Moises Laguardia con Orestes

En su debut en el concurso hay ir a diciembre de 2014, cuando estuvo nueve programas en los que se llevó 9.000 euros.Tras ese paso, Moisés Laguardia volvió en el verano de 2016. En mayo de 2017, empató contra el mítico Pablo Díaz en un programa especial. Y ya fue en 2018 cuando resistió dos meses, 37 programas en los que se llevó 33.600 euros.

"Me dio muchos ánimos cuando no me llamaban", explicó Moisés Laguardia a la web de Antena 3. El concursante de Pasapalabra mantuvo el contacto con Nacho Mangut y también con Orestes. Sobre el histórico concursante burgalés de Pasapalabra le quiso dar las gracias por el apoyo en momentos muy importantes para él: "Me dio muchos ánimos cuando no me llamaban", explicó Moisés Laguardia a la web de Antena 3.

Si con Orestes mantuvo contacto con el exconcursante que mejor se lleva es con Nacho Mangut: "Me llevo muy bien con él y en ocasiones hemos entrenado juntos". "El nivel ha aumentado, cada vez es más difícil durar y el nivel de los Roscos es como la inflación porque va subiendo", se sinceró Moisés sobre su mano a mano con Fernando Castro en el Rosco.