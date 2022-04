La televisión de Israel anuncia que se retira de Eurovisión 2022

1 Se lee en minutos Víctor Santos



Nuevo eurodrama a la vista. Israel, que había elegido a Michael Ben David con la canción I.M, ha anunciado que se retira de Eurovisión cuando falta un mes para que se celebre el certamen. Así lo ha comunicado la cadena pública Kan, que ha explicado en un breve comunicado en Twitter los motivos.

Aunque tenían ya todo lo necesario para acudir al certamen, la cadena israelí afirma que "por el momento" no viajará a Turín porque no pueden garantizar la protección de la delegación de su país. El motivo no es otro que la huelga de trabajadores de GSS, el servicio de seguridad de Israel. Esta situación ha provocado que no se le pueda ofrecer protección al representante ni a sus acompañantes.

As of now, due to the Ministry of Foreign affairs strike, that affects the security protocols, the Israeli delegation will not attend the Eurovision in Turin. — KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) 12 de abril de 2022

"No podemos responsabilizarnos de la seguridad de la delegación si no hay seguridad en nombre del Estado de Israel", ha escrito la cuenta de Twitter de la cadena. "Debido a la huelga del Ministerio de Asuntos Exteriores, la GSS no puede hacerse cargo de la delegación israelí en el Festival de Eurovisión, y a partir de este momento, la delegación israelí no participará en el Festival de Eurovisión 2022 en Turín", añadían.

Con la retirada de Israel ya son dos los países que tenían previsto participar y que finalmente no lo hacen. El primero de ellos fue Rusia, que fue expulsado del certamen debido a la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Si finalmente se queda Israel fuera serán 39 los países que se medirán en mayo.

