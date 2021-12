TVE publica las 14 canciones participantes en el Benidorm Fest: así suenan las candidatas a Eurovisión

4 Se lee en minutos Redacción Yotele



TVE ha publicado esta mañana por sorpresa en su web los 14 temas participantes en el Benidorm Fest, de donde saldrá el próximo representante de España en el Festival de Eurovisión 2022. La preselección todavía no tiene fecha confirmada, pero sí parece seguro que tendrá lugar el próximo mes de enero.

Postureo (Azúcar Moreno), Secreto de Agua (Blanca Paloma), SloMo (Chanel), Quién lo diría (Gonzalo Hermida), Culpa (Javiera Mena), Voy a morir (Luna Ki), Sigues en mi mente (Marta Sango), Calle de la llorería (Rayden), Ay mama (Rigoberta Bandini), Make you say (Sara Deop), Terra (Tanxugueiras), Mejores (Unique), Raffaella (Varry Brava) y Eco (Xeinn) son los temas candidatos a representar a España en Eurovisión y que desde ya se pueden escuchar al completo.

Azúcar Moreno - Postureo

Azúcar Moreno podrían ser las candidatas españolas en Eurovisión más de tres décadas de alcanzar la quinta plaza con "Bandido". Vuelve con la canción "Postureo", un tema que guarda toda la esencia del dúo, con fuerte presencia de la guitarra española, percusión, instrumentos árabes y fusión de sonidos.Tiene la esencia del flamenco llevado a un sonido de lo más actual. Es una canción para bailar y disfrutar de la fuerza de una melodía pegadiza, llevada a lo más alto por dos de las voces más inconfundibles e icónicas del panorama nacional y Eurovisión.

Blanca Paloma - Secreto de agua

Blanca Paloma nos presenta una emocionante e íntima balada, con matices que nos recuerdan a la música andalusí. "Secreto de agua" es el tema de la cabecera de la de la docuserie Lucía la Telaraña, de RTVE Play. Ésta es, además, la primera canción que la joven cantante ha grabado en un estudio.

Chanel - SloMo

Chanel pretende arrasar en el Benidorm Fest y convertir "SloMo" en el temazo del EuroClub de Turín. El tema es un pop dance actual con toques latinos y urbanos compuesto por Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos y Arjen Thonen.

Gonzalo Hermida - Quién lo diría

"Quién lo diría" es una romántica balada compuesta por el cantautor Gonzalo Hermida y David Santisteban. Enmarcada en uno de los géneros y estilos que más triunfan en España, es perfecta para enamorar a toda Europa en la próxima edición del festival.

Javiera Mena - Culpa

Javiera Mena participa en el Benidorm Fest con "Culpa", un tema compuesto por ella misma que define como "una purgación en modo Pop Dance con un toque French House sobre el sentimiento de culpabilidad". Este electro pop sería una de las candidaturas más originales y únicas con las que España ha participado en el certamen europeo.

Luna Ki - Voy a morir

"Voy a morir" es un tema de rock alternativo e inspirado el universo anime. La primera versión del tema se grabó dentro de un armario en 2019 y posteriormente en estudio. Es una de las propuestas más arriesgadas y en palabras de lx artistx es "la experiencia de una relación de amor dolorosa y dependiente, en la que la vida no tiene sentido sin el ser amado". Firman la letra lx propix Luna Ki con Allnightproducer, Vanity Vercetti y Digital Geass.

Marta Sango - Sigues en mi mente

Marta Sango, concursante de Operación Triunfo 2018, se presenta con "Sigues en mi mente", un retropop con aires ochentero muy en la línea del próximo disco de la artista que verá la luz en la primavera de 2022. "Sigues en mi mente" está compuesta por la propia artista junto a Marco Frías y Mané López, trata sobre "el recuerdo de una relación del pasado".

Rayden - Calle de la llorería

Rayden interpretará en el Benidorm Fest "Calle de la Llorería", cuya letra ha sido escrita por él. También ha participado en la música, que ha compuesto junto a François Legoffic.

Rigoberta Bandini - Ay mama

"Ay Mama" es un himno feminista con el que Rigoberta Bandini reivindica la belleza del cuerpo femenino, la maternidad y todas las mujeres. El tema, compuesto por ella misma junto a Estebana Navarro Dordal y Stefano Maccarroney, conserva su personalísimo estilo y sonido fresco y único.

Tanxugueiras - Terra

Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro forman el grupo folk gallego Tanxugueiras. El grupo, feminista y reivindicativo, apuesta por un tema que bebe de la música celta y el folclore más ancestral de su región. "Terra" está compuesta íntegramente en gallego, aunque incluye la frase "No hay fronteras" en todas las lenguas co oficiales del Estado. Será la primera vez que una canción escrita en lengua co oficial del Estado participa en una preselección española.

Unique - Mejores

Mat, Arman, Gio y Valen, los chicos de Unique, llenarán el escenario de Benidorm Fest de buena energía y positivismo con los ritmos latinos y urbanos de "Mejores". El tema está compuesto por Marco Dettoni, Manu Chalud, Armando Valenzuela, Carlos Almazán, Javier López y Raúl Madroñal. Los autores crearon la canción -junto con los miembros del grupo- con la idea de crear un himno de unión.

Varry Brava - Rafaella

Varry Brava se presenta con "Raffaella" al Benidorm Fest, un homenaje a la maravillosa Carrà con la esencia pura del grupo pop indie. "Queríamos hacer una canción eurovisiva, potente, llena de energía y emoción. Comenzamos la composición haciendo un homenaje a nuestros autores e intérpretes favoritos, Manuel Alejandro, Julio Iglesias, Raphael, y conforme avanzaba la historia y la canción el espíritu de Raffaella se cruzó como una estrella fugaz en el camino, iluminó las melodías, las palabras, y simplemente nos dejamos llevar por su empuje y su influencia", explican los componentes.

Xein - Eco

"Eco" es un tema pop con influencias de Synth pop y R&B que habla justo del momento en el que encuentras a tu alma gemela. El tema está compuesta Carlos Marco, Jimmy Jansson, Marcus Winther y Thomas G:son.

Noticias relacionadas