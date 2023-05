¿Puede Madrid acabar acogiendo la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública?

José Manuel Miñones, ministro de Sanidad.

Casi tres meses después de que el Gobierno aprobara el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), todavía son pocos los detalles que se conocen sobre el futuro organismo. Desde el Ministerio de Sanidad indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que se sigue "avanzando en la ley" que será la que recoja los estatutos en los que se fijarán todos los detalles. Pero, expertos en salud pública consultados por este diario, ya avanzan que, lejos de esa idea inicial de descentralizar la sede de la entidad -son varias las comunidades que se han postulado,- no puede descartarse que, finalmente, se quede en Madrid.

El Gobierno se comprometió en 2021 a la puesta en marcha de un Centro Estatal de Salud Pública creado por ley. Desde 2011, la Ley General de Salud Pública, establecía la existencia de ese organismo. Tras la experiencia vivida por la pandemia, la AESAP es una prioridad para el Gobierno. Sanidad, antes con su titular Carolina Darias, siempre ha insistido en la necesidad de contar con un sistema de salud público "mucho más robusto, resiliente y flexible".

Un hospital durante la pandemia. / EPE

Tras la aprobación del proyecto de ley se ha abierto un periodo de seis meses para fijar los estatutos del nuevo organismo. Se determinarán entonces los órganos, centros y servicios que queden integrados en la agencia que estará adscrita orgánicamente al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría de Estado de Sanidad.

El papel de este centro -una histórica reclamación de los expertos en salud pública-, será anticiparse a nuevas crisis sanitarias y mejorar la red de vigilancia existente, ampliarla, e interconectarla con las comunidades autónomas y con los organismos europeos. Entre sus cometidos, el análisis y estudio, la evaluación de políticas e intervenciones públicas, el asesoramiento técnico o la propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y, por supuesto, la coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria.

Las candidatas

Una de las recomendaciones de los expertos en salud pública fue desde el principio que la entidad se alejara de la centralidad metropolitana. Es decir, de Madrid. De hecho, son varias las comunidades que han mostrado su interés por acoger la AESAP. La Región de Murcia, Galicia, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla-León o Extremadura son algunas de las que se han postulado.

Durante este tiempo, algunas, incluso, se han quejado de Sanidad no les haya dicho qué requisitos deben cumplir. El departamento que dirige José Manuel Miñones indica que, por el momento, no existen muchas novedades. Será la ley la que determine todos los aspectos en torno a configuración, ubicación o su dirección.

Las incógnitas

Este diario ha consultado a alguno de los expertos que más han batallado para la creación de la AESAP: Joan Carles March, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Lo primero que tiene claro March es que el Gobierno tendrá finalizado el proyecto de ley antes de acabar la legislatura. A partir de ahí, señala, no hay claridad en torno "de hacia dónde va a ir y quién va a ser el director".

En cuanto a su ubicación, añade que en Andalucía, por ejemplo, se creó un grupo trabajo con diferentes entidades, para promover la candidatura de Granada, donde se asentaría el organismo. "Se reunió una vez, se hizo la foto. Y nunca más. Significa que había idea de la imagen y poca realidad", apunta.

Joan Carles March indica que son varias las comunidades que han sonado para acoger la AESAP. Entre las más posicionadas, Aragón o Comunidad Valenciana. Pero cree que actualmente esa idea de la descentralización no está tan clara. Por un lado, cita los problemas que han ido apareciendo en la designación de sedes de otros organismos públicos.

¿La sede en Madrid?

Así, en Andalucía, el Consejo de Gobierno ya ha dado luz verde a la Consejería de la Presidencia para que comience las actuaciones necesarias para instar al Gobierno a que rectifique su decisión sobre la designación de la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), que estará en A Coruña, y convoque un nuevo proceso para elegir la sede, que quieren que se quede en Granada. La ciudad gallega se impuso a otras candidatas como, precisamente, Granada, Alicante y Gijón, entre más de una docena de aspirantes.

"El tema de la descentralización no es fácil y no está claro", apunta. No está descartado, de hecho, que se quede en Madrid porque están el Instituto Carlos III, el Centro Estatal de Epidemiología y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) "que tendrá un trabajo muy evidente en la AESAP" concluye Joan Carles March aludiendo a cuestiones de operatividad.