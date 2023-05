Médico de Urgencias, prolífico autor... la otra vida del doctor S., el padre acusado de maltratar a sus 8 hijos

Se llama Domingo S. y es médico, con un máster en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, del hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es, además, el padre detenido junto a su mujer, Mercedes P., por maltratar a sus ocho hijos menores de edad. Con poca proyección pública, el doctor S., es, sin embargo, un prolífico autor de publicaciones médicas. Hace diez años, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez-Selles, dirigió su tesis doctoral. En su pasado reciente, también, la pérdida de dos títulos académicos: el de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en 2013, y el del Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, en 2015.

Domingo S. y Mercedes P., ambos españoles, fueron detenidos el 29 de marzo por maltratar a sus ocho hijos menores de edad, que eran "castigados físicamente, estaban mal nutridos y arrinconados en una habitación" de una vivienda "totalmente insalubre", según informó el Ministerio del Interior. La pareja ha quedado en libertad bajo medidas cautelares, según han indicado a Efe fuentes de la Guardia Civil. A los padres se les ha retirado cautelarmente la patria potestad de los menores, de los que tienen una orden de alejamiento y que han quedado ingresados en un centro de primera acogida de la región.

Actividades médicas

En la vivienda familiar donde los investigadores descubrieron un panorama desolador estaba la sede de la extinta DOMER (Domingo y Mercedes) MEDICAL S.L., una empresa que se constituyó en 2010. Con dirección en ese domicilio de la calle Campoamor en Colmenar Viejo, precisamente el mismo en cuya entrada y registro participaron el Fiscal de Guardia, Agentes tutores de la Policía Local, Servicios Sociales, así como agentes del Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Comandancia de Madrid.

Allí descubrieron a ocho menores de edad que eran "castigados físicamente y estaban malnutridos" y confinados en una habitación. Un caso que ha conmocionado a España. La empresa, hoy inactiva por extinción, se dio de baja hace casi una década, en 2014. Su objeto social: actividades de medicina en general. Como administrador único figuraba el propio Domingo S. y, como administradora solidaria, Mercedes P. El padre, según la investigación, sometía a malos tratos a la madre de los menores, que a su vez "también ofrecía un trato degradante y de descuido sobre sus ocho hijos".

Médico en el Marañón

Pero, si hay dos aspectos que, en una historia terrible, han llamado enormemente la atención son la condición de médico del padre y que, el adosado de Colmenar Viejo, presentaba "un estado de insalubridad en todas las dependencias" a excepción del despacho Domingo S., que permanecía impoluto. Es en ese despacho donde, sin duda, el doctor Domingo S. ejercía su actividad, además de llevar las riendas, hasta ese 2014, de DOMER MEDICAL S.L.

Porque, pese a esa escasa proyección mediática del progenitor -los ocho menores malvivían en una habitación, tenían prohibido pisar el salón y eran castigados mediante maltrato físico o dejándolos a la intemperie en el patio de la vivienda- sí es posible encontrar su nombre en numerosos artículos publicados en diferentes plataformas científicas. Prolífico autor, un simple rastreo en Internet permite ver su firma asociada a un gran número publicaciones.

La tesis doctoral

De hecho, su tesis de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid -'Comorbilidad e Intervención en Octogenarios con Estenosis Aórtica Severa Sintomática'-, fue defendida en febrero de 2016 y sus dos directores fueron compañeros del Marañón: el doctor Manuel Martínez-Selles, cardiólogo y actual presidente del Colegio de Médicos de Madrid y Francisco Fernández-Avilés Díaz, Catedrático de Cardiología y Director Científico del CIBER Cardiovascular del Gregorio Marañón.

"Se está llevando a cabo una investigación que tiene que seguir su curso y entendemos que hay que respetar la presunción de inocencia de este señor", indica el Icomem

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha preguntado al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) por el tutelaje de la tesis de Domingo S. por parte del doctor Martínez-Selles, aspecto que el presidente del colegio ha confirmado, así como que conoce al facultativo, por coincidir trabajando en el mismo centro sanitario, el Marañón.

Por otro lado, el mensaje que el Icomem transmite es que "el doctor Martínez -Sellés no quiere intervenir porque se está llevando a cabo una investigación que tiene que seguir su curso y entendemos que hay que respetar la presunción de inocencia de este señor hasta que se demuestren los cargos que se le imputan".

Valoración profesional

Esta misma tarde de martes, el Icomem ha emitido un comunicado al respecto "de las noticias aparecidas en los últimos días sobre los comportamientos personales y/o familiares del médico colegiado de esta Corporación" e informa que "con los datos disponibles a día de hoy, y teniendo en cuenta las competencias que legal y estatutariamente tiene atribuidas este Colegio, aquellos no resultan objeto de valoración profesional".

Lo que no impide, añaden, que "si existieran nuevas informaciones o datos que efectivamente pertenezcan al ámbito de actuación propio del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, se adopten las medidas y se inicien las actuaciones que procesal y profesionalmente pudieran corresponder, al margen de la competencia de otros organismos o instituciones".

Por tanto, la Junta Directiva y la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Madrid está pendiente del curso de la investigación del facultativo detenido por un presunto delito de violencia doméstica y otro de sustracción de material del Hospital Gregorio Marañón pero, aclaran, "no va a emitir ninguna valoración sobre una investigación en curso para no interferir en la misma". El Icomem ya se ha puesto a disposición de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid "para colaborar en caso de que sea requerido".

Patologías en Urgencias

Antes de la lectura de esa tesis, entre 2011 y 2015, publicaciones firmadas por Domingo S. figuran en diferentes plataformas -como PubMed, una base de datos, de acceso libre y especializada en ciencias de la salud, con más de 19 millones de referencias bibliográficas- junto a otros autores. Así, aparecen artículos titulados 'Alteraciones hidroelectrolíticas en Urgencias', 'Sepsis y shock séptico', 'Protocolo diagnóstico y terapéutico de la hemoptisis en Urgencias' o 'Protocolo diagnóstico y tratamiento, del paciente con vómitos en Urgencias'.

Como se ha dicho, la figura del doctor S. no tiene una gran proyección mediática. Es decir, su nombre no aparece ni en entrevistas, ni en comunicaciones orales o en intervenciones públicas. De hecho, según la investigación que ha llevado a cabo este diario, el facultativo no vuelve a aparecer en ningún documento hasta diciembre de 2022, cuando la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid publica el listado de admitidos en el proceso de estabilización para el personal estatutario (interinos) del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). En su caso, en la categoría de médico de Urgencia hospitalaria.

Título extraviado

Pero, curiosamente, su nombre también figura en Internet por motivos bien distintos. El lunes 2 de diciembre de 2013, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) aparece un anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, expedido por el Ministerio de Educación, el 18 de febrero de 2011, a nombre de Domingo S.

Extrañamente, el jueves 14 de mayo de 2015, aparece una nueva referencia en el BOE al mismo facultativo. En este caso un anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre, nuevamente, el extravío de título de Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, de fecha de expedición 2 de septiembre de 2013. Dos pérdidas consecutivas que no parecen tener mucha explicación.

Situación laboral

Aunque el Gregorio Marañón no informa de ninguna circunstancia laboral ni personal del facultativo, Domingo S. seguiría trabajando en el centro sanitario. Ayer lunes, la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid anunciaba que abría "un expediente con designación de instructor" (un inspector médico) por otro aspecto destacado del caso: un supuesto delito de sustracción de material.

En la vivienda familiar de Colmenar Viejo se encontraron una gran cantidad de uniformes hospitalarios (batas, trajes de quirófano), material hospitalario (guantes, mascarillas, gasas, medicamentos), de los que en un primer momento, el médico no pudo acreditar su lícita procedencia por lo que se le investiga por un delito de hurto.

El departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero insiste: "verificar la supuesta sustracción de material es lo que afectaría a la Administración" que, a su vez, debe trabajar codo con codo con las pruebas recabadas por la Guardia Civil en el domicilio en el tema de la sustracción de material médico. El maltrato familiar porque el que fue detenido junto a su mujer es un aspecto que compete al juez que, por ahora, los ha puesto en libertad con medidas cautelares.