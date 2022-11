La crisis de la sanidad pública beneficia a la privada y vuelve a disparar los seguros de salud

Desde enero hasta septiembre de este mismo año el ramo de salud aumentó un 7,30 % y aportó 7.915 millones de euros

La crisis que atraviesa la sanidad pública española -estos días con el foco puesto en la Comunidad de Madrid o Navarra, con sus médicos en huelga- ha disparado, un año más, la contratación de seguros de salud. No es una tendencia reciente. Es más el crecimiento es constante desde hace, al menos, un lustro. Desde enero hasta septiembre de este mismo año 2022, el ramo de salud aumentó un 7,30 % y aportó 7.915 millones de euros, según muestran los datos provisionales recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA) y recogidos por UNESPA, la asociación que representa al seguro en España. Con datos de 2021, en España hay 11,5 millones de personas que pagan por un seguro de salud.

La sanidad española está en pie de guerra. En Madrid, este lunes arrancaba la huelga indefinida de médicos de las urgencias de Atención Primaria, en protesta por el nuevo modelo de servicio implantado por el Gobierno regional, que ha anunciado la puesta en marcha de un sistema de videoconsulta en casi la mitad de estos centros de atención 24 horas. Este mismo martes se conocía que, a partir del 21 de noviembre, están también llamados al paro los médicos de los centros de salud. Un conflicto que viene de lejos y que culminará el próximo domingo con una manifestación, que se prevé multitudinaria, en defensa de la sanidad pública.

Los médicos de Atención Primaria también están en huelga en Cantabria. En Aragón, los sanitarios del mismo nivel asistencial amenazan con parar si el Gobierno regional no atiende sus reivindicaciones y, en Navarra, el Sindicato Médico de Navarra ha convocado una huelga indefinida en la red sanitaria pública de la Comunidad foral que se iniciará en febrero de 2023, aunque la fecha se podría adelantar en función de la marcha de las negociaciones con el gobierno autonómico.

Este mismo lunes, el Sindicato de Enfermería SATSE daba a conocer los datos de una encuesta sobre la percepción de la población de la atención sanitaria. La mitad de los españoles (47,73%) considera que la sanidad pública de nuestro país ha empeorado tras la pandemia del coronavirus y 8 de cada 10 ciudadanos (86,32%), cree que no se están cumpliendo los compromisos adquiridos por gobiernos y partidos políticos durante la crisis sanitaria para mejorar esos servicios. Además, con un 3,5 de media sobre 10, suspenden la actuación de gobiernos y partidos políticos en los últimos meses.

En lo que respecta a los principales problemas, los encuestados destacan las listas de espera (70,54%), la falta de profesionales sanitarios (59,21%) y la saturación/masificación en los centros sanitarios (53,77%). Otras graves deficiencias que también señalan son el escaso tiempo que pueden dedican los profesionales sanitarios a atender a sus pacientes (36,15%) y el cierre de unidades y servicios (32,5%).

Blindaje de la pública

En ese contexto, el sector de la sanidad privada no hace otra cosa que poner en valor su aportación a un sistema público completamente desbordado en una clara ofensiva, sobre todo tras conocerse los detalles del proyecto de ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, la conocida como 'ley Darias', actualmente en tramitación parlamentaria. Recientemente, la patronal de la sanidad privada sostenía que si la ley sale adelante y se elimina la colaboración público-privada, la sanidad española colapsará porque tendrá que asumir 6 millones de estancias hospitalarias, 11 millones de consultas, y 800.000 pruebas diagnósticas.

En España el gasto privado en sanidad ha ido aumentando de forma persistente en las últimas décadas y ya supone casi el 30% del total.

Precisamente este martes, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) daba a conocer el dato de que el importe de la partida de conciertos ascendió en 2020 a 8.587 millones de euros, lo que supone el 10% del gasto sanitario y evidencia una reducción del 15% desde 2014. Un total de 271 hospitales privados (63%) cuentan con algún concierto con la sanidad pública. El destino de la partida de conciertos es principalmente a servicios hospitalarios (60%), servicios especializados (19%), traslado de enfermos (13%), servicios primarios de salud (6%) y prótesis y aparatos terapéuticos (2%).

En España el gasto privado en sanidad ha ido aumentando de forma persistente en las últimas décadas y ya supone casi el 30% del total. Con los últimos datos facilitados por la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), que se recogen en la actualización de 2022, ese gasto ha ido creciendo hasta alcanzar los 33.398 millones de euros, lo que supone el 2,7% del PIB que, sumado al 0,66% del gasto sanitario público dedicado a atención sanitaria en centros privados (conciertos, concesiones y mutualismo), suma un total del 3,36% del PIB.

La ministra Carolina Darias. / Ministerio de Sanidad

"Estamos en un país que, con un sistema sanitario universal con amplísimas coberturas, tiene once millones de asegurados que contratan pólizas a 20 euros porque no pueden acceder a la Atención Primaria. Es para hacérselo mirar", criticaba en la presentación de esos datos, el pasado abril, el presidente de la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), el doctor Juan Abarca.

Cada vez más seguros privados

Y sí, es para observar el fenómeno con atención, porque lo cierto es que, en un contexto de total incertidumbre, también en lo sanitario, cada vez son más los que recurren a seguros privados para tener garantizada su asistencia. Así lo demuestran los datos recientemente publicados por la patronal del sector, UNESPA. Un crecimiento que viene de atrás: la pandemia aceleró esta tendencia llegando a registrar un crecimiento del 3,7% del número de nuevas pólizas respecto al cierre de 2020. Fue ese año en el que se dispararon este tipo de seguros, registrando un aumento de casi 100.000 nuevas incorporaciones respecto al dato de 2019.

Ya en 2022, con una crisis sanitaria que se da por olvidada, desde UNESPA reconocían hace apenas unos días, con motivo de la publicación de las nuevas estadísticas, que los seguros médicos "tienen éxito porque son productos que se comercializan a precios competitivos y accesibles, la oferta disponible es amplia y plantea características diferenciales". Estas características, justifican, han motivado el crecimiento sostenido de la facturación del seguro de salud en las últimas tres décadas.

"Es importante tener en cuenta que las atenciones que presta la sanidad privada son atenciones que se ahorra el sistema público sanitario. Quienes contratan un seguro de salud hacen uso del mismo y, aunque pueden ir a la sanidad pública como cualquier contribuyente, van a la privada y alivian así la carga de trabajo que tienen los centros públicos", sostienen los portavoces de UNESPA.

Madrid, Cataluña y Andalucía, por este orden, son las comunidades donde hay más personas con un seguro privado contratado.

Si se habla de 2022, los ingresos de las aseguradoras por primas a cierre de septiembre se situaron en 47.481 millones de euros, un 5,67% más que un año atrás. De la facturación lograda en los primeros nueve meses del año, 30.060 millones de euros correspondieron al ramo de no vida y los 17.422 millones restantes, al de vida. La facturación del ramo de no vida -es decir, de salud, multirriesgos, automóviles...- se sitúa claramente en positivo. Anota un repunte interanual del 5,72% si se compara con el final del verano de 2021. Los seguros de salud crecen de un año para otro un 7,30% y aportan 7.915 millones, precisa la patronal que, sin embargo, todavía no tiene los datos definitivos (queda cerrar el año) que traducen esas cifras a número total de asegurados.

Con datos de 202, hay 11,5 millones de personas que pagan por un seguro de salud en España y que, por lo tanto, precisa la patronal de los seguros, no consumen los servicios sanitarios públicos. Por comunidades autónomas, son Madrid (2.567.365 asegurados), Cataluña (2.514.324) y Andalucía (1.835.876), por este orden, las que cuentan con más personas con un seguro contratado, precisamente las comunidades con Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades que cuentan con un mayor número de hospitales y de camas privadas, según el "Informe ASPE: Análisis de la Sanidad Privada Española", que acaba de presentarse.

