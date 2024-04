"A la camiseta de España le ha faltado amor y mimo": hablan los expertos en ropa de fútbol

Extracto de conversación real entre cuatro personas que miran ropa de fútbol en un móvil: tres de ellos son aficionados a las equipaciones deportivas. El cuarto es totalmente ajeno a este hobby:

(Aficionado 1): Qué bonita la camiseta nueva que le ha hecho Adidas a Alemania.

(Aficionado 2): Espectacular. Y la de Gales, qué. Otra maravilla.

(Aficionado 3): La de Alemania, muy bien. La de Gales no está mal. En cambio la de España, mira... qué fea.

(Aficionados 1 y 2 asienten): ¡La de España es horrorosa!

(Conversador no aficionado al fútbol): Pero... ¡si son todas iguales!

Presentación

El próximo 14 de junio dará inicio la Eurocopa 2024 de Alemania. Uno de los mayores eventos deportivos del mundo, además de una pasarela de moda en toda regla. Porque cada una de las selecciones vestirá sus mejores galas. Literalmente. O, si no las mejores, al menos la que la marca de turno le haya adjudicado para vestir en dicha competición.

Adidas y Nike, los grandes gigantes del sector, acaban de presentar las nuevas colecciones que vestirán sus equipos en el torneo. Y, como en la lotería, la suerte ha sido dispar. Así como los aficionados alemanes han quedado visiblemente satisfechos por el resultado (vistas las reacciones en redes sociales), los españoles estamos, en líneas generales, francamente decepcionados con la ropa que nos va a tocar vestir.

Un diseño que no se ha entendido entre los aficionados locales, con unos colores que no han sido bien acogidos. Especialmente el de la segunda camiseta. "Es de color amarillo pus", se quejaba un tuitero tras la presentación oficial que hizo Adidas. Sí que han salido contentos, por ejemplo, los belgas. Y los galeses (aunque estos finamente no podrán estrenarla porque han sido eliminados a última hora por Polonia). Aunque, a simple vista, o a vista de un ojo no educado en kits futbolísticos, estos cuatro ejemplos parecen iguales y sólo cambian los colores.

Ferrán Torres vistiendo la muy discutida zamarra amarilla / Adidas

En EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que ya explicamos aquí un poco acerca de por qué se parecen los uniformes entre sí, queremos hacer un poco de pedagogía sobre uniformes de fútbol: un tipo de ropa que es tendencia en el mundo de la moda (se llama 'bloke core', como también contamos aquí) y que tiene una serie de particularidades que necesitan ser desarrolladas. Recurrimos, para ello, a dos tipos que saben del tema: un experto en fútbol y moda, y el diseñador del uniforme de la selección iraquí.

Templates

template

Se lo cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Gustavo Psonkevich. Es un diseñador profesional argentino de equipaciones de fútbol. Aunque hincha de Boca, es el autor del último diseño de la ropa de Vélez Sarsfield. También de uniformes menos conocidos como el de Guaraní de Paraguay o la selección de Irak, que ganó la Copa del Golfo 2023 con el uniforme que él creó para la firma alemana Jako.

Uniforme de la selección de Irak diseñado por Gustavo Psonkevich para Jako / Cedida

"Lo que quiere el aficionado es que la ropa de su equipo tenga mayor nivel de personalización. Todas las marcas utilizan las plantillas y eso hace que se parezcan entre sí, pero los equipos más importantes tienen diseños exclusivos, o son los primeros en utilizar plantillas que luego usarán otros equipos menores", cuenta.

El template es, por tanto, la plantilla por la que apuesta la marca para su colección. Luego cambia los colores y diferentes detalles que personalizan cada uniforme. Pero esos templates son los que identifican, de un primer vistazo, en qué competición se estrenó.

Legendarios

Hay algunos templates icónicos. Como el denominado "Ipswich template" que es el diseño que presentó Adidas para la Eurocopa de 1988. Se da la circunstancia de que las dos selecciones finalistas, Holanda y la URSS, vistieron el mismo diseño durante aquella competición. La misma plantilla, cambiando sólo escudo y colores. Con ese mismo dibujo, Adidas también vistió a las dos Alemanias, Eire, Estados Unidos, al Borussia de Dortmund o el Bari, por citar algunos ejemplos.

El Ipswich Template de Adidas, uno de los más icónicos, con el que Holanda ganó la Euro 88 / Cedida

Otro emblemático de Adidas es el "Solitaire template", más conocido como "Diamond template". Para los españoles "el de los rombos", que fue el que vistió a España o Argentina en el Mundial de EEUU en 1994 (también a Francia, aunque los galos no se clasificaron para aquella cita). Para que se ubiquen: el que llevaba Luis Enrique cuando le rompieron la nariz.

El Solitaire Template, que también vistieron Argentina o Francia, fue el del Mundial 94 / Cedida

O, por cambiar de marca, uno memorable de Nike: el "Total 90 template". Aquel en el que, por primera vez, el número de la camiseta aparecía rodeado por un círculo: "Podríamos decir que es mi favorito de todos los tiempos, aunque en su momento no me gustó. Ahora, visto en perspectiva, es mi favorito", nos cuenta Alejandro Mendo, un coleccionista salmantino que vive en Milán y es experto en moda de fútbol.

El Total 90 Template de Nike fue vestido por selecciones como Portugal, Bélgica o Brasil, / Cedida

Homenajes

El template de Adidas para la próxima Eurocopa está basado en el que presentó en 2006, que se llamaba Teamgeist. "Es como cerrar el círculo, porque aquella Eurocopa también se jugó en Alemania", recuerda Psonkevich, que se considera un enamorado de aquel template y al que le ha gustado esta nueva apuesta de Adidas. No en balde, el Teamgeist es su template preferido "junto al de la selección danesa de Hummel en México 86", reconoce.

Le gusta el nuevo template "pero sin volverme loco. Me gustó más lo que hizo Adidas en el último mundial, que fue una maravilla. Pero a este le doy más que un aprobado. Lo que han hecho de incorporar una tira en la camiseta que le da continuación en el short y lo complementa es magnífico". Y de todos los combinados que visten este template, "el kit que más me ha gustado ha sido el de Alemania y también Bélgica". Y es que la segunda equipación belga es un homenaje a Tintín: la camiseta es del mismo celeste que vestía el personaje de cómic de Hergé, con el cuello blanco. Y el pantalón también es marrón.

La nueva equipación de Adidas para la selección belga está inspirada en Tintín / Cedida

Ese detalle también le ha gustado a Mendo, que aplaude "que Adidas haya sido valiente y no haya ido a buscar el aplauso fácil, que es lo que lleva 30 años cosechando". Psonkevich explica que "Bélgica se ha convertido en una especie de laboratorio de pruebas de Adidas en Europa, igual que Nike con Nigeria en África, donde siempre innovan: no verás otra camiseta con un cuello cuadrado".

Sin alma

¿Y qué pasa con España? Si valoramos las reacciones de la afición, podríamos afirmar que estamos ante la equipación de España más fea de todos los tiempos. Unos tonos apagados que no convencen a nadie y una combinación de colores (especialmente en la infame segunda equipación amarilla pastel) aberrante. O un clavel que pinta poco en la camiseta. ¿A quién se le ha ocurrido todo esto?

"El problema con España es que viene de una sucesión de camisetas poco memorables desde 2006. Llevamos 20 años sin un diseño icónico. Y eso que en este tiempo hemos vivido la época más gloriosa de nuestra selección, ganando dos Eurocopas y un Mundial. Con este nuevo diseño es más del lo mismo. Llueve sobre mojado. Necesita una renovación de verdad. Y un poco más de mimo", expresa Mendo.

En similares términos lo ve Psonkevich, que cree que "con el uniforme de España a Adidas le ha faltado un poco de amor. Yo tampoco entendí ese amarillo. A mí me falta azul; me gusta cuando España lleva más azul. En líneas generales es un diseño correcto. Sin más. Por hacer un símil futbolístico, es un penalti lanzado fuerte y al centro". Aunque también cree que el nuevo kit que han elegido para su selección, Argentina, "queda corto; esperaba más para el campeón del mundo. Es cierto que Adidas lo hizo 2 años antes del Mundial. Pero se pierde la banderita por incorporar un escudo dorado. Y eso, para un argentino, es difícil de entender".

Un lance del España-Brasil / Kiko Huesca

Respecto al clavel que lleva la camiseta española en el cuello, cuentan ambos expertos que las marcas intentan colocar un elemento cohesionador en la camiseta. Algo que una y represente al país. Con Bélgica han acertado con la apuesta disruptiva de Tintín. Con el clavel, que es una flor más emblemática de Portugal (y su Revolución de los claveles) o que es mucho más propia del folklore del sur de España que representativa del norte, han patinado. Aunque Mendo cree que "siempre va a haber división si profundizamos en la idoneidad de un mismo símbolo para representar a todo un país. Cualquier símbolo va a generar controversia".

Y eso que en España no se ha llegado a los niveles de división que ha provocado en Inglaterra el elemento que Nike ha elegido para el cuello de su combinado nacional. Una reinterpretación de la Cruz de San Jorge, emblema sagrado para los británicos, en varios colores (una gama cromática que va del granate al azul marino pasando por el morado), que ha sido identificada por muchos ingleses con la bandera bisexual y criticada por exjugadores como Peter Shilton o Joey Barton.

Los aficionados ingleses no han acogido bien la reinterpretación de Nike de la Cruz de San Jorge / Cedida

Retro

En lo que todos coinciden es en que tanto Adidas como Nike vuelven de algún modo, con sus nuevos templates, a los orígenes. A modelos más sobrios y austeros. Al minimalismo. Y es que las marcas no son ajenas a los gustos del consumidor: entre los aficionados a las camisetas de fútbol existe una tendencia a recuperar camisetas con diseños antiguos. Amor por lo retro y lo vintage. Ropa ya descatalogada que sólo se puede obtener... recurriendo al mercado asiático de las falsificaciones.

"Poco a poco se van dando cuenta las marcas. No sólo con estos diseños, sino reeditando antiguos modelos que triunfaron en su momento. Eso es porque probablemente el fenómeno de las réplicas asiáticas les está tocando el bolsillo", resalta Psonkevich, aunque advierte al comprador de que "los 80 y los 90 no van a volver; la forma de diseñar cambió. Ahora estamos más cerca de lo que pasa en la NBA, con sus cambios constantes de camisetas. O de colaboraciones con grandes marcas de ropa, que es algo que ya se viene haciendo. La ropa de fútbol y la moda cada vez van más de la mano".