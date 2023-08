La moda de vestir camisetas de fútbol sin conocer los equipos: "Nunca he visto un partido hasta el final"

Pablo, Roberto y Santiago recorren la calle Alcalá para acceder al Retiro. En su efímero paseo se cruzan con un hombre que viste una camiseta del Real Madrid, con otro que lleva una del Nápoles y con un tercero con una de Brasil. Se fijan en esas prendas porque ellos mismos las llevan, aunque a Santiago le cueste acertar a pronunciar el nombre del Fenerbahçe turco que le cubre el torso. Los dos hermanos, Pablo y Roberto, han optado por la liga italiana: el mayor se ha puesto una de la Juventus y el menor una del Venezia Football Club, un equipo de la Serie B, la segunda división de este país.

Santiago se tumba en el Retiro con su camiseta del Fenerbahçe. / ALBA VIGARAY

Ninguno de los dos se ha interesado nunca por este deporte. "No he visto un partido de fútbol hasta el final nunca", confiesa Roberto. "Ni yo", añade Pablo, a pesar de que su padre, acérrimo culé, invadía el salón cada domingo para ver los partidos del Barça. "A mí sólo me interesa la camiseta de Rosalía", dice Pablo. Se refiere a la edición limitada que la Motomami lanzó en marzo y que se vende original por casi 400 euros.

Santiago sí que estuvo en el pasado interesado por el fútbol, aunque le gustaba "más jugarlo que verlo", afirma este cierre jubilado del equipo de fútbol sala de Velada (Toledo). Como ellos, muchos otros jóvenes se han unido a las tendencias bloke core y blokette (bloke unido a coquette, es decir, a un estilo mas girly, con volantes, lazos y colores pastel), que empezaron a vislumbrarse el año pasado y que se basa en incorporar prendas deportivas a un look de calle.

"La moda bloke core empezó en la redes sociales, cuando futbolistas de moda, como Héctor Bellerín, o montones de famosos comenzaron a usarlo", indica Alberto, de la tienda online blokecore.shirt, que vende camisetas no oficiales. Precisamente es el exjugador del equipo sevillano al que Pablo, Santiago y Roberto han tomado como referencia para sus estilismos. "Yo quería una camiseta del Betis y ya la tengo", apunta Roberto. Su conocimiento sobre fútbol se limita a unos pocos jugadores, como Borja Iglesias, a Rodrigo de Paul, porque "era el novio de Tini", y a Piqué, "por razones obvias", enumera Pablo.

Roberto se coloca el cuello de su camiseta del Betis. / ALBA VIGARAY

Camisetas de segunda mano

Estos jóvenes aplican la tendencia a sus estilismos siguiendo los pasos de algunos de sus referentes, como Beyoncé, que llevó una del PSG; Kim kardashian, que eligió una de la Roma que disparó las búsquedas; o Chiara Ferragni, que apoyó a su selección con un colorido conjunto de camiseta de manga larga y calzonas. Las marcas de retail más accesibles, especialmente las del grupo Inditex, han introducido esta inspiración en sus colecciones más recientes, como se observa en algunas prendas de la de Zara y Rhuigi, protagonizada por el actor Aaron Piper.

Las camisetas nuevas de fútbol escalan de precio cada temporada, pero esta tendencia ha permitido que se recuperen diseños ya olvidados en el mercado de segunda mano a un coste reducido. La de Japón para el Mundial de 1998; la de la Juventus de 1999, como la que lleva Pablo en las imágenes; la de Italia de 1994, que recuerda al penalti errado por Baggio en la final contra Brasil, así como las de esta misma selección de la época de Ronaldo; o la de 1995 del Flamengo brasileño. La tendencia no discrimina por país ni por división, porque lo importante para quienes la siguen no es el estatus del club, sino el diseño de las equipaciones. "Yo estoy buscando una de un equipo inglés granate y azul celeste", declara Pablo, en referencia, seguramente, al Aston Villa.

Pablo combina su camiseta retro de la Juventus con un cinturón de 'strass'. / ALBA VIGARAY

Él y sus dos amigos, que decidieron acudir uno de los días de la última edición del Primavera Sound Barcelona "vestidos de fútbol", han comprado la mayoría de sus camisetas en tiendas de segunda mano y en plataformas como Vinted o Wallapop.

Los establecimientos ya lo están notando. De todas las prendas deportivas vintage que se venden en las tiendas de Humana, una de las marcas más importantes de ropa usada, el 15% son camisetas de fútbol. "Las que corresponden a equipos de fútbol como Real Madrid o Atlético se venden casi todas. También tenemos de otros equipos de la liga española, de la Premier y de ligas sudamericanas", explican desde la Fundación Humana.

Las camisetas de los que se van

María José Benito, responsable de las tiendas Humana en la capital, entiende que "son varias las causas que empujan a una persona a desprenderse de una camiseta de fútbol" para que luego se ponga a la venta en Humana, como que un ídolo cambie de equipo. "Sienten un cierto despecho, como es el caso de Cristiano Ronaldo o Benzema. Este producto es el más demandado tanto por los clientes locales como por los turistas".

Camisetas del Bayern de Múnich, de Alemania y del Betis. / ALBA VIGARAY

De hecho, señalan que las camisetas del Real Madrid, especialmente con el nombre de Benzema, han duplicado sus ventas. "Notamos hace unos años que nos llegaban muchas con el nombre de Cristiano Ronaldo, coincidiendo con su marcha del equipo. Desde hace unas semanas, sucede lo mismo con las de Benzema, que también se ha ido a otro club", declara esta misma portavoz.

El precio marca también un hecho diferencial, puesto que una camiseta oficial del Real Madrid de la temporada vigente supera los 110 euros, mientras que en las tiendas de Humana se pueden encontrar de temporadas anteriores de 15 a 20 euros. O menos. Pablo compró la suya del Bayern de Múnich por cinco euros en Vinted.

Roberto, con su camiseta del Betis, y Pablo, con la del Bayern de Múnich, caminan por el Retiro. / ALBA VIGARAY

Moda unisex y con historia

Alberto, de blokecore.shirt, relata que fue durante la cuarentena cuando él y su equipo descubrieron el mundo de las camisetas de fútbol y decidieron abrir su primera cuenta de Instagram para vender camisetas "enfocadas a otro tipo de publico", como son los aficionados a este deporte. Con el paso de los meses, se percataron de "la gran influencia" de las camisetas retro en la moda y decidieron "enfocar todo a este estilo, ya que también es el que más nos gusta".

Santiago, Roberto y Pablo caminan vestidos con camisetas de fútbol por el Retiro. / ALBA VIGARAY

El bloke core ha democratizado el uso de estas prendas entre quienes no disfrutan del fútbol, pero sí de la moda. "Ha llegado a un punto en el que gente a quien no le gusta este deporte compra camisetas, algo parecido a las tendencias como las de las camisetas de rock", que se popularizó hace unos años. Se trata de una tendencia "sin género, unisex y con una historia detrás", concluye María José Benito.