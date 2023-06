Así se gestó el adiós de Benzema al Real Madrid: "Ha sido una sorpresa para todos"

Karim Benzema celebra su último gol con el Real Madrid. / Efe

La premura desactivó los fastos en el Santiago Bernabéu. Mejor así, pensará seguramente Karim Benzema, que construyó su leyenda en el Real Madrid realizando durante tantos años un trabajo oscuro para el lucimiento de Cristiano Ronaldo. Se marcha el delantero francés como vivió, hablando poco, gesticulando menos, demostrando a base de hechos. Y el Real Madrid, en el que fue ‘enfant terrible’ primero, gato de caza después, ‘nueve y medio’ más tarde, leyenda al fin, ya le ha empezado a echar de menos.

El último balón que tocó con la camiseta blanca fue para marcar, de penalti, su gol final. Metáfora perfecta de este Benzema 4.0 que a los 35 años presume de Balón de Oro y que continuará su vida en Arabia Saudí. Un contrato dorado de 200 millones de euros limpios por dos temporadas tienen la culpa. Cómo reprochar a nadie la decisión de aceptar una oferta de ese calibre.

Karim Benzema con la camiseta del Al-Ittihad saudí. / Vídeo: PI Studio

Benzema: 354 goles en 648 partidos

Llegará en las próximas semanas al Bernabéu Harry Kane o cualquier otro goleador que Florentino Pérez sepa sacarse de la chequera y de la chistera, pues no hay una sin la otra, pero tendrá difícil hallar el presidente blanco a quien sea capaz de jugar 648 partidos, marcar 354 goles, levantar 25 títulos.

Pese a la improvisación, pues su adiós al Madrid fue anunciado apenas seis horas antes de que arrancara el último partido de la temporada contra el Athletic, el Bernabéu se entregó a su última tarde junto a su capitán. También fue el último día de blanco de Marco Asensio, y así le fue reconocido, recibiendo una ovación al ser sustituido cuando el partido ya expiraba.

Manteos tras el Real Madrid - Athletic

Mucho más desapercibidas pasaron las despedidas de Mariano Díaz y Eden Hazard, cuyas bajas fueron anunciadas el sábado junto a la del balear, pues el hispano-dominicano y el belga ni se vistieron de corto. Un buen resumen de su etapa en el Real Madrid. En lo futbolístico al menos, nadie les echará de menos.

Los manteos al final del partido siguieron un orden jerárquico. Primero, Benzema; segundo, Asensio; tercero, Hazard; cuarto, ya que estaba por ahí, Mariano. "Ahora tú", bromeó Rodrygo con Lucas Vázquez, que respondió con una visible y jocosa negativa a la oferta de su compañero.

MADRID, 04/06/2023.- El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, manteado por sus compañeros en su último encuentro con el equipo madridista a la finalización del encuentro que Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao han disputado este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Mariscal.

Hay todavía un par de incógnitas y el Bernabéu las invocó. Al cántico de "¡Ceballos, quédate!", Dani, con una camiseta de apoyo a Sergio Rico, respondió con asépticos aplausos. Cuando escuchó "¡Nacho, Nacho!", el central se llevó la mano al corazón y al escudo, que lo mismo es en su caso. Si el lenguaje gestual importa, el canterano parece con más boletos que el andaluz de abandonar el Bernabéu en breve.

Una decisión de última hora

"Lo están evaluando, creo que se quedarán los dos", despejó después Carlo Ancelotti sobre la decisión pendiente de ambos futbolistas, antes de explicar cómo se enteró de que iba a ser el último partido de Benzema a sus órdenes. "He hablado con él esta mañana y me ha dicho que se despedía, que era una decisión que había tomado. Le he dicho que respeto su decisión y que estoy muy agradecido por los cuatro años que hemos pasado juntos", señaló el italiano.

Noticias relacionadas

Un día antes había asegurado que "Benzema tiene un año de contrato" y que, por tanto, "no hay dudas" de su continuidad. Una afirmación que refrendó a posteriori, asegurando que el sábado "entrenó con normalidad" y que la suya ha sido "una decisión de última hora". "Ha sido una sorpresa para todos, pero hay que entenderlo y respetarlo. Se ha ganado el derecho a elegir", subrayó.

Ahora, el Madrid tiene la tarea de encontrar un reemplazo de su nivel. "Buscamos un delantero que marque goles, que se pueda asociar bien con los otros, con Vinicius y Rodrygo", dijo Ancelotti. Blanco y en botella, Harry Kane.