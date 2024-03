¿Se puede morir de una patada en los testículos? Los médicos se pronuncian sobre la muerte de José Alfonso

El pasado 15 de febrero, un TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) de la Fundación Instituto San José (Madrid) falleció después de que un residente le propinase una patada en los testículos. La víctima cayó al suelo y perdió el conocimiento, permaneciendo de costado durante varios minutos. Tras el incidente, se mantuvo en reposo en la enfermería del centro. La agresión se produjo en torno a las cinco de la tarde. A las siete llegó a su casa, se desplomó en el parking y falleció.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha hablado con dos especialistas, que dudan que la causa que provocó el deceso del profesional fuese el golpe en los genitales. "Me parece muy extraño que alguien pueda fallecer por eso", sentencia Pascual Piñera Salmerón, vicepresidente primero de SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias), "pero también me parece extraño que eso suceda en un hospital y nadie lo atienda", añade.

El urgenciólogo insiste en que "falta información, no sabemos si la víctima tenía patologías previas. Pero fallecer a causa de una contusión en los testículos es algo muy extraño. No sé si se habrá dado algún caso, si se habrá descrito algún caso así", y apunta a que "puede que haya coincidido con algún evento que le haya provocado la muerte".

Piñera explica que "un traumatismo muy fuerte puede provocar un hematoma importante, una alteración vascular o incluso llegar a perder el testículo", pero no cree que el fallecimiento. Y apunta que "una situación de estrés, como la que se dio, quizás pueda desencadenar alguna otra patología", concluye.

"No es vital"

Rodrigo García-Baquero, urólogo del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz) y miembro de la Asociación Española de Urología (AEU) también considera harto improbable "que un golpe en los testículos haya sido el causante de la muerte. Es extremadamente raro. En Urgencias atendemos este tipo de traumatismos con bastante frecuencia. Por deportes de contacto o fútbol. O motoristas que sufren el estallido del testículo al tener un accidente y golpearse con el manillar. Y no es causa de muerte".

El urólogo explica que "los testículos no son órganos vitales, ni están nutridos por ninguna arteria importante. Si hay un sangrado, es improbable, por no decir imposible, que eso provoque una emergencia vital, como sí provocaría por ejemplo la rotura del hígado o los riñones".

Lo que sí apunta García-Baquero es que "el testículo tiene muchas terminaciones nerviosas. Y quizás, esa patada causó una inervación (acción que ejerce el sistema nervioso sobre los órganos) profunda que provocó un cortejo vegetativo. Esto es, un dolor tan profundo que provocó las clásicas náuseas, sudoración fría y pérdida de conocimiento. Y tal vez, con esa pérdida de conocimiento, que sabemos que le provocó una caída, le produjo un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte. Pero eso, sin autopsia, no lo podemos saber", concluye.

Falta de atención

Por su parte, Francisco José Sáez Martínez, responsable del Grupo de Salud Laboral de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia (SEMG) también cree que es improbable un fallecimiento por este motivo, aunque apunta las graves lesiones que puede provocar: "Una patada en esa zona puede causar una rotura testicular, pero también puede afectar a los intestinos e incluso a los riñones". Añade que "lo que también se pudo dar fue una hemorragia interna provocada por la contusión".

Sáez no se aventura a pronosticar, porque "nos falta la autopsia, entonces no sabemos si la causa del fallecimiento estuvo ahí o en la caída, porque sabemos que el hombre se cayó al suelo desplomado y quizás la causa del fallecimiento se encuentre en ese golpe. No sabemos qué le sucedió".

Lo que sí que denuncia Sáez radica más en la atención que se le ofreció a la víctima desde su propio lugar de trabajo. O mejor dicho, a la no atención: "El problema está en que no se le atienda a esa persona de inmediato. Lo que sabemos es que se le derivó a su médico del seguro, cuando le tendrían que haber atendido de inmediato para evaluar los daños. Ese es el auténtico problema".

Esto mismo sostienen desde el sindicato CCOO, que fueron los que denunciaron los hechos ante Inspección de Trabajo porque consideran que al no haber atendido a José Alfonso "no se aplicó el protocolo que deberían haber dispuesto de inmediato. Deberían haber llamado al SUMMA 112 y no dejarlo irse a casa tras reposar en la enfermería".

Desde la Fundación Instituto San José, por su parte, no realizan declaraciones. Remiten a un comunicado que hicieron público a mediados de febrero, tras el suceso. En la nota, dejaban claro que "de momento no hay datos que demuestren una interrelación entre el incidente y el fallecimiento".