Los extranjeros miran al norte: "Compré una casa en Galicia que jamás podría permitirme en Reino Unido"

Nació en Londres hace 47 años, pero hoy Hannah Darvill vive y trabaja en la Galicia profunda. Concretamente en Toiriz, una aldea a setenta kilómetros de Lugo en la que se estableció en 2021 tras una serie de casualidades. "Hace unos años decidí que quería vivir en el norte de España: había recorrido todo el país en bicicleta y me había enamorado de Galicia, de sus paisajes, su verde y su estética", cuenta. "Tras el Brexit tenía fecha límite para solicitar la residencia en otro país europeo, así que aproveché y vine".

Durante la pandemia, Darvill buscó en Google 'casa piedra río Galicia' y encontró una foto de "la casa de mis sueños". "Era un antiguo molino en una casa restaurada. Estaba en un anuncio de Airbnb. Envié un mensaje a los dueños y les pregunté si la vendían. Me dijeron que no, pero tiempo después les sugerí alquilársela durante el invierno y me dijeron que, ahora sí, estaban pensando en vender", continúa. "Yo seguía interesada, así que fui a verla y la compré".

Es curioso, dice, que estos dueños fueran escoceses y los anteriores, ingleses. El complejo, formado por una vivienda principal y otra secundaria y enclavado en la reserva natural de Sobreirais do Río Arnego, funciona como casa rural. De esos ingresos vive Darvill, que cuando alquila la propiedad completa en verano aprovecha para seguir descubriendo la comunidad en furgoneta.

La londinense cerró la compra en noviembre de 2021, convirtiéndose así en una de las 1.218 personas extranjeras que adquirió una vivienda en Galicia aquel año. En 2022 fueron 1.382, casi 400 más, según los datos que publica semestralmente el Consejo General del Notariado. Son cifras discretas, a mucha distancia de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, pero que vienen registrando grandes aumentos porcentuales semestre a semestre. La tendencia es similar en todo el norte de España: además de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

"Hay que tener en cuenta que los datos engañan. Cuando estás en 20.000 operaciones semestrales y pasas a 20.010 el crecimiento porcentual es muy pequeño, pero siguen siendo muchos más que pasar de 200 a 400. Dicho esto: cada cierto tiempo hay zonas que se ponen de moda para las segundas residencias. En los ochenta fue Tarragona, Benidorm tuvo una época muy fuerte, Jávea está llena de madrileños...", dice Laura Martínez, directora de comunicación del comparador de hipotecas iAhorro. "El norte cada vez es más atractivo. Estas provincias están haciendo buenas campañas de marketing para llevar el turismo, pero habrá que ver si la demanda de residencias por parte de extranjeros se termina yendo allí".

La nacionalidad de los compradores en las provincias del norte varía. Entre los no residentes, destacan alemanes y portugueses en Galicia, argentinos y alemanes en Asturias, franceses y estadounidenses en Cantabria y estadounidenses y franceses en País Vasco. Entre residentes, los portugueses dominan en Galicia y los rumanos en el resto de comunidades.

Sumada a la moda del norte, iAhorro ha detectado una bajada del 2,5% en el segundo trimestre de este año de las viviendas adquiridas en las provincias costeras del sur, el este y las islas españolas, las zonas que siguen concentrando el mayor número de compraventas de extranjeros en España. Castellón y Murcia son las más baratas para comprar. Su director de hipotecas, Simone Colombelli, achaca este descenso a la subida de los tipos de interés, que a su vez han encarecido los préstamos hipotecarios.

"La demanda se ha reducido bastante y los propietarios se tienen que adaptar bajando un poco sus precios para poder vender", dice. En el caso de Murcia, además, considera que "la mala publicidad que ha recibido la región por el estado del Mar Menor ha hecho que, sobre todo los compradores extranjeros, se decanten por otras opciones".

De ingleses a holandeses

Hannah Darvill no compró su casa sola. Por aquel entonces ya conocía a David Imrie, escocés residente en Galicia que durante años asesoró a compatriotas suyos que querían mudarse y comprar casa en la región. Imrie y su mujer, de Suecia, trabajaban en una oficina cerca de Londres que tenía Nokia. La empresa sueca dominó el mercado de los móviles en los años 90 y 2000, pero el lanzamiento del iPhone hundió sus ventas. Tanto es así que en 2012 despidió a 30.000 personas: entre ellas, a Imrie y a su mujer.

"Teníamos habilidades muy específicas para trabajar en Nokia, así que iba a ser muy difícil encontrar nuevos puestos. Yo ya tenía una casa en Galicia porque durante mis años en Nokia había aprovechado para estudiar un máster en tecnología arquitectónica con la idea de, en el futuro, dedicarme a reformar viviendas", cuenta. "Me gustaba Galicia y la compré. El clima es parecido al escocés, pero mucho mejor que el inglés. No está mal. Y puedes comprar casas muy grandes y baratas. Decidimos mudarnos allí y formar una familia".

Una de las casas que David valoró comprar en Galicia / David Imrie

Imrie se asentó en Pontedeume y montó una página web para atraer clientes. En ella contó todo el proceso que siguió para comprobar si una de las primeras casas que vio merecía la pena, desde que la visitó hasta que comprobó el Plan General de Ordenación Urbana del municipio establecía que en algún momento podían construirle un enorme desarrollo detrás. Escribió más secciones enfocadas a cómo encontrar buenas viviendas y qué tener en cuenta para comprarlas y se puso a trabajar. "Tuve una treintena de clientes, tanto para ayudar a comprar como para reformar. Pero en 2016 se votó el Brexit y mató mi negocio, porque todos mis clientes eran ingleses", recuerda.

Como su web sigue abierta, recibe de vez en cuando correos de europeos interesados en comprar. "Sobre todo, holandeses", dice. "El perfil es parecido al mío: gente que gana bien, que trabaja en tecnología y puede trabajar desde cualquier sitio. He ayudado a un desarrollador de software 'senior' y a un diseñador gráfico. Creo que es gente que busca un buen equilibrio entre vida y trabajo. Comprar una casa verdaderamente especial en Londres es imposible para la mayoría de la gente. Yo aquí tengo una de 450 metros cuadrados enfrente de la ría. Es algo que jamás podría haberme permitido en Reino Unido. Por eso viene la gente".

Récord de extranjeros comprando vivienda en España

En 2022, los extranjeros compraron más vivienda que nunca en España. Según el anuario del Colegio de Registradores hubo 88.800 operaciones que supusieron el 13,8% del total de compraventas, una cifra récord y nunca vista antes. Además, se disparó el número de compraventas de extranjeros no comunitarios que pagaron medio millón de euros o más (3.794) por una vivienda, operación mediante la cual podrían solicitar la golden visa y obtener el permiso de residencia.

Pese al Brexit, los británicos siguen siendo los extranjeros que más compran, seguidos de alemanes, franceses, belgas y marroquíes. Martínez, de iAhorro, cree que en los próximos meses los precios de las viviendas en las costas andaluza y mediterránea seguirán bajando, pero más por los tipos que por el calor.

¿Se llenará el norte de extranjeros que buscan temperaturas más suaves a medida que el sur se haga impracticable? En Asturias, la comunidad en la que más aumento porcentual de compraventas se registró en el último semestre, no lo ven tan claro. "Ni nos vamos a llenar de extranjeros ni vamos a vivir de las ventas a extranjeros", declaró la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias asturianas sobre los datos. A Imrie, el instinto le dice que la demanda, al menos en Galicia, seguirá creciendo. "Antes eran extranjeros jubilados buscando un lugar para retirarse, ahora es gente más joven buscando un estilo de vida que pueden encontrar aquí".