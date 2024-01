Page pide a Sánchez “recapacitar” en su retiro de Quintos de Mora para salir del “laberinto” con Junts

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado con intensidad contra el Gobierno de Pedro Sánchez por “mercadear” con Junts, tras su acuerdo para delegar a la Generalitat las competencias de inmigración. Una cuestión que, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el socialista ha coincidido en tildar de “inconstitucional”. Es por ello que ha reclamado a Pedro Sánchez y a su Gobierno a que aprovechen la reunión informal de trabajo de este fin de semana en la finca toledana de Quintos de Mora para “pensar” y recapacitar sobre hacia dónde conduce su hoja de ruta para legislatura.

“Que haya que estar mercadeando hasta con la soberanía nacional no es tolerable”, ha lamentado, para asegurar que "ningún Estado puede renunciar a la competencia de fronteras y, por tanto, de inmigración". Con Feijóo también ha coincidido en llamar la atención sobre el hecho de que se pacte delegar estas competencias con un partido al que se ha tildado de "xenófobo".

Para el barón socialista, la relación de su partido con el bloque de investidura está encaminando a España a un “laberinto”, por lo que ha reiterado que el Gobierno aproveche su reunión de mañana “para pensar” una salida. Dejar de improvisar y abandonar la “camisa de fuerza” de Junts. “Que paren un momento en Quintos de Mora y le puedan explicar a los españoles cuál es el camino porque un Gobierno no puede estar de alquiler”, ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un acto institucional en Marchamalo (Guadalajara).

Según fuentes de Moncloa, el objetivo de la reunión en la finca toledana, como ya ocurrió al inicio de la pasada legislatura, se centra en un encuentro de “prospectiva” y de "puesta en común” para marcar “hitos y prioridades”.

Sanciones a empresas

El presidente manchego, la principal voz crítica en el PSOE por los acuerdos de investidura, ya puso el grito en el cielo en medio de las negociaciones con Junts para convalidar los tres primeros decretos de Gobierno por la intención de sancionar a las empresas que no volviesen a Cataluña. Un "intento de extorsión" del independentismo a empresarios que, advirtió, "lo voy a tolerar como presidente bajo ningún concepto". Finalmente, el pacto no especifica que se establezcan sanciones a las empresas que salieron por el procés y no retornen a Cataluña. El Gobierno se inclina por los incentivos.

El acuerdo para reformar la ley de Sociedades de Capital e impulsar un plan de retorno a Cataluña de las empresas que se fueron por el ‘procés’ finalmente busca mirar a todos los territorios. Por un lado, el Gobierno parte del derecho comunitario de las empresas a su libre instalación, descartando cualquier posibilidad de sanciones como llegó a proponer Junts durante las negociaciones. Por otro, se avanza la intención es reforzar la propia ley y la vigilancia para que “cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar, sea allí donde lleve a cabo todas sus obligaciones, también las tributarias”.