Feijóo descalifica la reforma fiscal al considerarla "confusa, improvisada e incompleta"

Alberto Núñez Feijóo, en el Foro La Toja.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al Gobierno de "populismo fiscal" por crear impuestos contra determinados sectores y ha descalificado la reforma tributaria del Ejecutivo por ser "confusa, improvisada e incompleta", un "error" y una "enorme decepción".

Núñez Feijóo ha dedicado gran parte de su intervención en la IV edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico a expresar el rechazo de su partido a esa reforma.

A su juicio, las medidas que presenta el Gobierno como un castigo para determinadas empresas o contribuyentes, solo conseguirán ahondar en la división social y hacer más costosa la recuperación.

Cree que se trata de un debate planteado desde un plano dogmático y recuperando clichés que deberían estar superados, lo que le ha llevado a concluir que lo que está haciendo el Ejecutivo es "populismo fiscal".

Tras subrayar que hay momentos en los que bajar la presión tributaria no es de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común, ha subrayado que no es la política fiscal moderada la que daña al estado del bienestar, sino la mala gestión.

Esa mala gestión ha dicho que se intenta disfrazar con una fiscalidad "agresiva", como en su opinión demuestra la reforma presentada este jueves por el Gobierno.

Dicha reforma se trata en realidad de una subida fiscal de más de 3.000 millones de euros, ha señalado, y ha lamentado que no baje los impuestos a las clases medias (ya que solo se aplica hasta los 21.000 euros), que no sea efectiva en 2022 y que no actúe sobre la cesta de la compra al negarse a bajar el IVA de los productos básicos.

Núñez Feijóo ha incidido en el argumento "incoherente" del Gobierno de decir que no reduce ese IVA porque se beneficiarían también los ricos, cuando ha bonificado los carburantes y el IVA de la luz y el gas para todos.

Además, el líder del PP ha afirmado que esa reforma afecta a la competitividad de las empresas y abre un debate sobre la invasión de competencias autonómicas y la inseguridad jurídica.

Por todo ello, ha considerado que la reforma es "una enorme decepción" y el Gobierno, tras obviar y menospreciar el debate sobre la bajada de impuestos, se ha visto sobrepasado y ha hecho finalmente una propuesta "confusa, improvisada e incompleta".

Para Feijóo, España debe tener en fiscalidad "una senda reformista, madura, equilibrada, responsable y sostenible desde el punto de vista de ingresos y gastos".

Noticias relacionadas