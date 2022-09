Jéssica Albiach: "Aragonès deberá elegir entre los 'comuns' y los recortes de la patronal"

La líder de los ’comuns’ en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach.

Si hay alguien en el Parlament que sepa lo que va hacer hasta fin de año, esta es Jéssica Albiach. La líder de los 'comuns' en la Cámara catalana se prepara para entablar, por tercer año consecutivo, una negociación presupuestaria con el Govern. En el 2020 fue con el Executiu de Quim Torra, aunque su interlocutor fue Pere Aragonès. El año pasado, como pasará ahora, con el republicano, ya 'president', y el 'conseller' Jaume Giró.

Último trimestre del año. ¿Qué balance hacen del cumplimiento de los presupuestos de la Generalitat del 2022?

Queda una reunión de seguimiento, que será clave, porque el cumplimiento de estas cuentas es decisoria para negociar las del 2023. De momento hay un cumplimiento desigual. Bien en Movilidad y, lentos en Salut y Educació.

¿Hasta que no se celebre esta tercera reunión no se sentarán a negociar las cuentas del 2023?

Querríamos avanzar en paralelo. No podemos ir tarde y mal.

Parece que volverán a ser, por tercer año consecutivo, la pareja de baile del Govern. ¿Cuándo un apoyo esporádico se convierte en una relación formal? ¿A la tercera 'cita'?

No queremos hacerle la vida más fácil al Govern, sino a la gente. Cataluña no se puede quedar sin presupuestos. Aragonès, en la próxima negociación, deberá elegir entre los recortes de la patronal y En Comú Podem. Esa será su gran decisión.

Las cuentas del 22 revirtieron finalmente los recortes de la era Mas. Viendo la que se augura que se avecina en lo económico ¿Los presupuestos pueden seguir siendo expansivos?

Los queremos ambiciosos y expansivos. La patronal quiere rebajas fiscales en patrimonio y en las rentas del capital. Además, Foment está bloqueando convenios colectivos porque no quiere actualizar los salarios. Tenemos una crisis energética y una crisis de inflación, que no viene de los salarios, sino por el precio de las materias primas. Y así como los empresarios repercuten en el precio de sus productos esa inflación, también los trabajadores deben tener actualizados sus salarios. Se llama justicia. Queremos avanzar ahora en la fiscalidad verde y el impuesto a los ultraprocesados y convertir a Cataluña soberana energéticamente. No queremos ser dependientes ni de Putin, ni de Argelia. Y todo esto tiene un nombre: renovables, también en las ciudades.

¿Y el Midcat, por el que tanto suspiran Sánchez y Aragonès?

El Midcat es pan para hoy y hambre para mañana, es una estructura fósil. Europa, España y Catalunya deberían reflexionar si se usa la guerra como una tapadera para volver a los macroproyectos fósiles o bien se utiliza para hacer la transición ecológica y energética.

La prioridad de las cuentas del 22 fueron sanidad y educación. Para el 23, ¿transición ecológica?

Emergencia social y soberanía energética. Es decir, ayudas directas a aquellas industrias que están sufriendo especialmente el precio de la energía y actualizar el Indicador de Renta de Suficiencia(IRS), que es la que determina cuánta población accede a las ayudas y que hace 10 años que no se actualiza.

¿Por qué, en lo que es el diálogo Estado-Generalitat, a veces parece que los interlocutores sean solo PSOE y ERC? Es decir, que ustedes no están.

No comparto su visión. Las medidas que se abren paso, como la no ampliación de El Prat, son las que propone ECP. Como las de Rodalies y la de la reforma del código penal. Se convierten en pista de aterrizaje para unos y otros.

Yolanda Diaz visitó La Ricarda y no se recuerda un acto parecido en algún tesoro natural cercano a Barajas. ¿Acaso los aterrizajes en la meseta contaminan menos?

No sé cómo se gestionó en Madrid porque yo soy de ECP y me centro en Cataluña. Y en Cataluña, gracias a la ciudadanía, se frenó.

¿Qué alianza goza de la peor salud de hierro, la del PSOE con UP o la de ERC con Junts?

Las diferencias son normales en un Gobierno de coalición, pero la agenda legislativa del Gobierno central es de las más prolíficas de los últimos tiempos. En cambio, en Cataluña hay una gran parálisis. Los presupuestos y poco más.

¿Sobreactuó ERC al congelar las relaciones con la Moncloa cuando estalló el 'Catalangate'?

El espionaje es una cuestión gravísima, un ataque a la democracia y compartimos el enfado y la indignación. No sobreactuó. Pero entendió que si hay alguna vía de solución a las discrepancias con el Estado es la del diálogo.

ERC descongeló las relaciones y usted misma recondujo un ultimátum que lanzó a Aragonès, a raíz de la tensión generada por la reforma laboral, lanzó un ultimátum a Aragonès. ¿La 'realpolitik' ha vencido al idealismo?

Necesitamos el idealismo para marcar un horizonte y luego, en el día a día, te encuentras con todas las dificultades. Gobernar es muy difícil. Y con el fin de las mayorías absolutas, el diálogo y la negociación es un pilar central.

¿Recetaría a Junts un poco de 'realpolitik'?

Ponemos el foco siempre en Junts, como si no supiéramos de hace tiempo qué son. Hay que centrarse en los que creen que se puede pactar con ellos. Que Junts esté en el Executiu es responsabilidad de ERC. Es importante de que todo el mundo se dé cuenta que pactar con Junts no es bueno para el país.

ECP es autodeterminista, pero apunta a que ahora no se dan las condiciones para un referéndum. ¿Cuáles serían esas condiciones que se requieren?

Defendemos la celebración de un referéndum vinculante y reconocido. Y esto pasa por que el PSOE vuelva a posiciones abandonadas por ellos hace años. Es una cuestión aritmética y de no levantar unas expectativas a la población sobre algo que, ahora mismo, no pasará.

¿La reforma del delito de sedición es también un problema aritmético, como dice el PSOE?

Si el PSOE y ERC se suman, sería factible la reforma. Es una cuestión democrática que no solo afecta a los líderes independentistas, sino al derecho de protesta de todos.

¿Tienen definido que articulación tendrá ECP con Sumar de Yolanda Díaz?

Es un movimiento de ciudadanía que quiere construir un proyecto para la próxima década y ahora está en fase de escuchar lo que quiere la gente. Las fórmulas electorales me importan cero y a la ciudadanía, menos. Lo más importante es el objetivo y el resto irá cayendo por su propio peso.

¿Temen una posible polarización y vuelta al bipartidismo en España?

No hay temor. España ha cambiado. Lo que da miedo es que la ciudadanía no recupere la confianza en la política, porque cuando pasa eso se rearman ideologías peligrosas para la democracia. Han querido vestir de moderado a Feijóo cuando tiene posicionamientos más duros que Casado. Veremos qlo que ocurre el día 25 en Italia, si se da un paso más en la alianza entre la derecha extrema y la extrema derecha.

Comprometerse a limitar los mandatos a dos y optar a un tercero, ¿encaja en la regeneración democrática del 'espíritu' del 15M?

Me habla de Ada Colau. Y eso estaba contemplado en el código ético de Barcelona En Comú desde sus inicios. Y es algo necesario. Porque la transformación de la ciudad hay que culminarla. Colau está demostrando que tiene modelo de ciudad y del resto escuchamos mucho ruido y cero modelo de ciudad.

¿Puede estar tranquilo, este año, Ernest Maragall cuando vea a ERC y los 'comuns' negociando de nuevo, viendo los antecedentes?

Él fue generoso y coherente con lo que había hecho en el inicio del mandato. ERC ha sido el socio prioritario del gobierno municipal

