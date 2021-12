Ayuso pide a Génova que no ponga excusas para el cocido de Navidad del PP de Madrid

El almuerzo de los populares de Madrid está aún en el aire por las tensiones internas del partido

La presidenta ha asistido ya a varios encuentros prenavideños en distintos municipios de la Comunidad y asistirá el 17 a la cena organizada por Iturgaiz en Vitoria

El cocido navideño tradicional del PP de Madrid está aún en el aire y a Isabel Díaz Ayuso no le parece que haya razones para suspenderlo. Durante las últimas semanas se están celebrando múltiples encuentros para celebrar estas fechas en varios distritos de la Comunidad y en distintos municipios de la región a los que la presidenta de la Comunidad asiste siempre que la invitan, sin embargo, para la cena madre, la que desde hace años reúne a todo el PP de Madrid con la dirección nacional del PP, aún no hay fecha precisamente por la relación de alta tensión entre la Puerta del Sol y Génova a cuenta de la presidencia del partido.

Durante los últimos días sobrevuela la idea de que el encuentro de los populares madrileños podría suspenderse con el argumento oficial de que prevalezca la seguridad de los asistentes debido incremento de la incidencia del virus. La presidenta madrileña, en cambio, deja caer que si fuera por ella no debería suspenderse y pide a Génova que no ponga excusas. “Las cosas ya están bastante tensas y yo no voy a añadir leña al fuego”, apunta la presidenta en un encuentro informal en los pasillos de la Asamblea de Madrid, pero deja claro que su recién aprobado Plan Covid para la Navidad incluye una medida pensada precisamente para este tipo de encuentros: “Se podrían hacer test (de antígenos) masivos para prevenir”. Y a comer todos.

De este modo, la presidenta se ha desvinculado de la decisión final del PP de Madrid sobre el tradicional encuentro navideño, que antes de la pandemia ya cambió las históricas cenas lideradas por Esperanza Aguirre por un diurno cocido madrileño.

Ayuso ha participado ya en las últimas semanas en las cenas de Navidad de los populares de Leganés, Parla y esta noche San Sebastián de los Reyes, y además ha asistido a los de varios distritos de la ciudad. Ella asiste “allá donde la invitan” y, de hecho, tiene incluso previsto viajar al País Vasco el próximo 17 de diciembre para acudir a la cena de los populares vascos tras recibir la invitación de Carlos Iturgaiz.

Respecto a volver a encontrarse con Pablo Casado, la presidenta resta importancia al número de veces que en las últimas semanas no han coincidido, alegando que no ha sido, en ningún caso, por evitar la foto conjunta. “Si echamos la mirada atrás, seguro que hay periodos similares en los que no se nos ha visto juntos”, si que eso incluyera segundas lecturas como ahora, apunta.

Ayer miércoles fue el día de ese reencuentro después del Congreso de Valencia, en el que Ayuso dijo ante un auditorio lleno aquello de que su sitio era Madrid y que no tenía intención de moverse de allí. Las cámaras estuvieron pendientes de la imagen de los dos viejos amigos en la presentación del libro de Mariano Rajoy, y ella asegura que fue un encuentro en el que se sintió “cómoda” y en el que hablaron de todo menos de política. De hecho, hablaron de la posibilidad de encontrarse, si sus agendas lo permiten, en el derbi madrileño de este próximo domingo, otro evento de aglomeraciones como el que podría ser el encuentro del PP de Madrid.

