Yuca, berenjena y almendras: estos son los alimentos que más toxinas liberan al estar crudos

Los alimentos que podrían causarle problemas a tu organismo al estar crudos / PEXELS

La remolacha, el brócoli o la cebolla son algunos de los alimentos que benefician más a nuestro organismo si están crudos. Sin embargo, muchos otros podrían provocarnos un malestar tan fuerte que requeriríamos de asistencia médica. A continuación te detallamos los alimentos que deberías vigilar en tu dieta.

Se consideran crudos aquellos alimentos que no han sido procesados o calentados a una temperatura mayor a 47 °C. Muchos productos tienen más nutrientes estando crudos, pues liberan enzimas y fibra que hacen que tengamos una digestión más favorable y más energía durante el día.

Sin embargo, así como hay alimentos que son mejores de comer crudos, hay algunos que debemos cocerlos si no queremos acabar en el hospital. Muchos alimentos despiertan sus propiedades una vez se cuecen, como es el caso de las espinacas, que son una fuente enorme de calcio, magnesio y zinc una vez entran en contacto con el agua.

Carnes, pescados, huevos y lácteos tienen una mayor carga microbiológica que los vegetales, lo que hace que su consumo siempre resulte más comprometido.

¿Con qué alimentos debo tener cuidado?

Si consumes alguno de estos alimentos crudos, las toxinas de ellos se pueden extender por tu cuerpo y es posible que necesites atención médica por el malestar al que estarás sometido durante un buen rato.

Carnes de ave

Quizá esta es la más previsible de todas, y es que la Organización Mundial de Salud (OMS), ya habría alertado de las numerosas bacterias que podían contener las carnes de ave crudas.

El campylobacter es una de las bacterias que se podrían infiltrar en nuestro organismo si no cocinamos correctamente un ave, provocándonos gastroenteritis y otras enfermedades diarreicas. Esta bacteria es especialmente preocupante en niños, donde las aves se deben cocinar siempre por encima de los 75 °C, que es a la temperatura que se elimina la Campylobacter.

Yuca

Este exótico tubérculo, que cada vez es más fácil de encontrar en la península, contiene cianuro, un elemento altamente tóxico para nuestro organismo.

La alta exposición a este puede causar intoxicación, provocando también dolores de cabeza, debilidad, confusión, náuseas, coma e incluso, la muerte.

Alubias rojas

Las legumbres nunca se consumen crudas, siendo necesario su paso por agua para la mera elaboración de un plato.

Sin embargo, si se te da una situación en la que un niño o un animal está jugando con unos granos de legumbres y se la tragan, debes saber que la toxina que contienen, la fitohemaglutinina, puede causar graves molestias a nivel estomacal.

Berenjenas

La solanina es una toxina que pueden contener tanto las patatas como las berenjenas, siendo excesivamente nociva para el organismo si se consume.

No obstante, esto solo ocurre en berenjenas que aún están muy verdes para su recolección, que no es lo habitual. La solanina además se encuentra en niveles muy pequeños, pero no libra al organismo de los males que pueda causar.

Setas

Con este alimento debemos tener cuidado de por sí, pues muchas variedades no son comestibles y comúnmente la gente que las ingiere termina envenenada e indispuesta.

Además, no es cuestión de no fijarnos en las setas más bonitas, aquellas que son rojas con manchas blancas y que gritan por todos lados que son venenosas, sino que hay muchas con aspecto de 'supermercado' que tampoco se deben consumir.

Las setas tienen muchas toxinas activas que pueden provocar problemas estomacales, por eso su selección y cocción son procesos claves si queremos disfrutar de los beneficios y sabor de este alimento.

Almendras amargas

Desde las míticas pastas de almendras amargas a su versión en fruto seco, las almendras nunca han supuesto un mal mayor para el organismo. Sin embargo, tienen que estar muy bien cocidas para que la amigdalina, una toxina que contiene y da lugar al ácido cianhídrico, no entre en el organismo, pues el altamente venenoso.

Noticias relacionadas

Las almendras del súper no suelen contar con esta toxina, sin embargo, seguro que tienes algún recuerdo de alguna que otra almendra amarga colándose en el paquete de frutos secos.

Vigila los alimentos crudos que vayas a ingerir, y, sobre todo, cocina bien aquellos que puedan tener toxinas y desencadenen una enfermedad en el organismo. No basta con que solo te prevengas de no comer estos alimentos en crudo, sino que les prestes especial atención a la hora de cocinarlos.