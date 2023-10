Estos son los alimentos que no deben ser recalentados: pueden ser tóxicos

Algunos alimentos no se pueden recalentar / Agencias

Muchas veces cocinamos más comida de la que vamos a consumir, bien por voluntad propia para así evitar cocinar otro día, o bien sin darnos cuenta por no haber medido bien las cantidades. Lo que está claro es que son muchas las veces que ingerimos comida que ha sido cocinada previamente, y no podemos hacerlo en frío. Recalentar la comida se ha vuelto parte de la rutina, especialmente para aquellas personas que comen fuera de casa por diferentes motivos.

Y es que, hay algunos alimentos que no se recomienda recalentar porque pueden ser perjudiciales para la salud, por lo que los expertos aconsejan informarse antes de calentar por segunda o tercera vez alguno de estos alimentos. Y es que, aunque estos alimentos no se puedan recalentar, no significa que debemos evitar recalentar otros alimentos parecidos, pues cada uno es diferente.

Lavar las setas es importante para que estén en su estado óptimo. / Shutterstock

Desde el pollo, hasta el apio o las setas, pasando por la patata o la acelga

Algunos consejos a la hora de recalentar comida incluirían hacerlo de forma rápida y a una temperatura superior a 70 grados, recalentar solo la cantidad que vayamos a ingerir, no cruzar alimentos crudos con cocidos, cubrir el plato completo en caso de que haya varios alimentos diferentes. Por último, se recomienda congelar la comida en caso de que el plazo hasta su consumo supera los cuatro días.

Algunos de los alimentos que no debes recalentar son el pollo, ya que su composición de proteínas cambia y puede derivar en problemas; las setas, debido a que pueden causar hinchazón o dolor de estómago. Las patatas o las espinacas, pues pierden sus propiedades y pueden llegar a ser tóxicas, debido al alto porcentaje de nitrito en el caso de las segundas. La remolacha y el apio pueden convertirse en alimentos cancerígenos al ser recalentados; y los huevos, que cambian de olor, sabor y pueden ser tóxicos.