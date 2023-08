Un perrito caliente a la coreana es considerado como el noveno mejor del mundo

La prestigiosa enciclopedia gastronómica TasteAtlas ha elegido al Korean Corndog, también conocido como perrito caliente coreano, como el noveno mejor del mundo.

"El corndog coreano es una vuelta de tuerca única en un hot dog, que se prepara cubriendo una salchicha con masa para perros de maíz, sumergiéndola en papas fritas y luego friendo todo en aceite. El plato se presenta ensartado en un palito y se suele consumir sobre la marcha", explica TasteAtlas a través de su cuenta de Twitter.

