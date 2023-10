El jamón ibérico, seleccionado el mejor producto de carne del mundo

El jamón ibérico, un tesoro de la gastronomía española, es uno de los productos de carne más apreciados y reconocidos en todo el mundo. De hecho, según la prestigiosa web TasteAtlas, se trata del mejor producto de carne del mundo, destacando su calidad y sabor incomparables.

De hecho, los tres primeros puestos del ranking de 100 productos cárnicos elaborado por esta enciclopedia online del sabor están copados por variedades de jamón serrano: el primer puesto lo ocupa el jamón ibérico 100% de bellota, el segundo puesto es para el jamón ibérico de bellota y cierra el podio el jamón ibérico.

Esta distinción es un reconocimiento a la calidad excepcional de este delicioso jamón curado, elaborado con patas traseras de cerdos blancos o ibéricos, criados en libertad en las montañas de España.

Best rated meat products in the world, full list: https://t.co/jakfeglw4F pic.twitter.com/Dth4A7eo52