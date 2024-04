La última estafa bancaria en la que pierdes 300 euros sin darte cuenta: "Me la han colado, y muy bien"

"Me han quitado 300 euros haciéndose pasar por mi gestor", así empieza el influencer y profesor de Geografía e Historia (@jose_martinaguado) para explicar la última estafa que con tan mala suerte le ha quitado una gran cuantía económica de su bolsillo. "No, perdón, mi gestor no, sino el departamento de fraudes del BBVA", añade. Y es que según su historial bancario habían detectado dos movimientos inusuales y sospechosos de fraude y que acababan de producirse, escasos quince minutos de diferencia entre la llamada y lo acontecido.

Durante la llamada telefónica le preguntan si había visto algo extraño, había recibido algún WhatsApp o algún mensaje de texto con un enlace incluido. El afectado negó ningún aviso, así como alguna llamada en los últimos días por empresas de telefonía con intención de venderte alguno de sus paquetes promocionales. "Sí que he recibido ese tipo de llamadas, pero no suelo responderlas", explica a sus seguidores en un vídeo publicado hace escasas horas este lunes de Pascua en su perfil de Instagram.

Después, le activaron el "protocolo de fraude" y el usuario desconcertado le preguntó que cómo podía asegurarse de que les estaba contactando realmente la entidad bancaria. "No te hemos pedido ni teléfono, ni claves, ni ningún dato", sostiene mientras aclara que el número del que había recibido la llamada era real del BBVA, ya que lo comprobó en Google durante la llamada.

Y tras varios pasos la conversación derivó a un momento en el que los estafadores pudieron sacar dinero del cajero, "una tirada en efectivo que no me parecía del todo sospechosa porque me enviaba ese dinero a mí mismo", subraya. La única información que le pedían era el código que había recibido por mensaje de texto. Et voilà, estafa realizada, denuncia el afectado que inmediatamente tras colgar llamó al banco, confiesa, y puso una denuncia a la Policía.