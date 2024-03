La activista Teresa Meana, sobre la intuición femenina gracias al lenguaje: "Nos pasamos toda la vida adivinando el contexto"

Sindy Takanashi, conocida creadora de contenido en redes sociales, presenta un videopodcast en Podimo llamado 'Queridas hermanas', en el que debate temas "de especial relevancia social, visibilizando realidades y situaciones complejas como la explotación sexual o la adicción a la pornografía mediante el testimonio de las propias víctimas o expertos en la materia", explican desde la propia plataforma.

En el último episodio, Sindy está acompañada de Teresa Meana, activista feminista y filóloga especialista en lenguaje inclusivo y no sexista; y María Martín, escritora y divulgadora especialista en igualdad y lenguaje inclusivo. Es precisamente un discurso de Meana, el que se ha viralizado y ha generado un debate y reflexión en las redes sociales, acerca del lenguaje inclusivo en la infancia.

El libro que comenta en los primeros segundos es "Cómo se enseña a ser niña: El sexismo en la escuela" de Monserrat Moreno.

"Esa experiencia jamás la ha vivido un niño"

El vídeo comienza con la activista poniendo un escenario como ejemplo de uso del lenguaje no inclusivo, en el que una niña no sabe cuándo está incluída en el lenguaje y cuándo no: "Desde la infancia estás preparada para contestar a lo que te echen. A veces seréis 'los niños' porque es el genérico, y a veces no porque es específico y sólo se refiere a los niños varones. Un niño no sabe lo que es ocupar un lugar provisional en el lenguaje, es la niña la que aprende", cuenta Meana en 'Queridas hermanas'.

Y es que, según la filóloga explica, "creo que de ahí viene la famosa intuición femenina, de pasarte toda la vida adivinando por el contexto. 'Ciudadanos de Madrid'... ¿Estaré yo? Porque si dijeran ciudadanía no tendría dudas; 'Reunión de críticos de arte de la Comunidad de Madrid'... ¿Habrá mujeres críticas de arte? O ese dermatólogo que me dijeron...¿Será dermatóloga? Porque es que a mí me gustaría saber esas cosas y el lenguaje, entre otras cosas, está para decírmelo", zanja Teresa.