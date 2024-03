Hajar Brown, 'influencer', sobre perder trabajos por posicionarse: "Como soy ingeniera civil, no me estoy muriendo de hambre"

Posicionarse en redes es complicado, y más si tienes una gran repercusión debido a tu audiencia, ya que habrá gente que esté de acuerdo y otras personas que no compartan tu opinión. Sin embargo, es algo digno de admirar hoy en día, pues los influencers tienden a no mostrar sus opiniones o ideologías para así evitar la pérdida de seguidores o campañas publicitarias.

Eso es precisamente lo que le ha pasado a Hajar Brown, actriz y creadora de contenido en redes, comprometida con diferentes causas sociales que hacen de su perfil algo reivindicativo. La influencer acudía a la entrega de los Premios Ídolo el pasado 14 de marzo, cuando era preguntada acerca del Ramadán: "Para mi este Ramadán está siendo duro, sabiendo que yo sí que puedo comer todos los días por la noche, pero mis hermanos en Gaza no sepan si al día siguiente van a estar vivos. Palestina libre y en mi corazón siempre", comenzaba explicando Hajar.

@ehuniverso Este es el mensaje de @hajar 🇵🇸 hablando sobre el Ramadán, “sus hermanos” en Gaza y los problemas que ha tenido por posicionarse políticamente. Así nos lo contó en los @Premios Ídolo a @Rubén Avilés y @Ale Ronda ♬ sonido original - Eh!

Hajar Brown, rechazada por su ideología

Acto seguido, y debido a la valentía de la influencer, era preguntada por los posicionamientos en redes sociales, ya que Brown es una de las pocas personas que habla sin miedo a ser juzgada o rechazada por sus principios, ideología o posicionamientos, dejando a un margen las colaboraciones con marcas. Según aseguró ella misma, "era consciente de eso porque simpre he hablado de lo que he considerado y si he estado equivocada he rectificado, pero para eso he estudiado", señalaba.

Y es que, a pesar de haber sido rechazada por algunas marcas tras haber hecho público un pensamiento o ideología sociopolítica, algunas marcas han decidido prescindir de su perfil: "Ahora no tengo campañas publicitarias y me han echado de muchos lados por posicionarme desde el principio, pero como he estudiado y como soy ingeniera civil, no me estoy muriendo de hambre. Si queréis posicionaros y queréis tener personalidad, estudiad, porque de algo hay que comer", zanjaba entre risas.