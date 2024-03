Así será el primer eclipse de Luna del 2024: desde dónde se podrá ver, día y hora

Las personas aficionadas a la astronomía están de suerte, ya que próximamente tendrán lugar varios fenómenos que se podrán contemplar a simple vista. Uno de ellos es un eclipse lunar penumbral, que coincide con luna llena. No obstante, durante el 2024 no habrá tantos eclipses visibles desde España como otros años; además de este, solo habrá otro más, que será solar.

Otra fecha para anotar en el calendario es la de este jueves 14 de marzo, cuando la propia Luna volverá a atraer las miradas, porque estará colocada junto a Júpiter y Urano. También entre el 19 y el 20 de marzo se producirá el equinoccio, momento a partir del cual se cambia de estación y comienza la primavera (en el hemisferio norte), dejándose atrás el invierno.

Durante el eclipse lunar, la Tierra se posicionará entre el Sol y la Luna. Es penumbral porque la Luna se coloca en la sombra que proyecta la Tierra y por este motivo, desde nuestro planeta se ve la superficie de este satélite oscurecida temporalmente.

¿Cuándo será el eclipse lunar?

Según dispone el Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Gobierno de España, el eclipse penumbral de Luna será durante la noche del 24 al 25 de marzo de 2024 (de lunes a martes).

Los expertos de la plataforma meteorológica Eltiempo.es informan de que comenzará a las 05:53 horas y que en el caso del territorio nacional (incluida Canarias) no se podrá observar de inicio a fin porque la Luna se pondrá bajo la línea de horizonte. Esto quiere decir que complicará la observación, porque en el momento álgido del eclipse la Luna se encontrará ya muy baja, poco antes del amanecer. Desde la hora indicada, el fenómeno durará cerca de 4 horas y media, aunque desde España no será posible ya verlo durante las horas siguientes porque será de día. En España en marzo amanece aproximadamente entre las siete y las ocho de la mañana, según las zonas.

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar?

Como los especialistas de las dos entidades mencionadas confirman, este eclipse lunar próximo se podrá ver desde toda la Península Ibérica, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como desde otras zonas de Europa, todo el continente americano, Oceanía y el este de Asia.

Sin embargo, estos profesionales advierten de que el fenómeno que se va a producir, de modalidad penumbral, "no es el tipo de eclipse lunar más espectacular". Por ello, advierten de que puede que los observadores no puedan apreciar la diferencia en la cantidad de brillo que se ve en la Luna durante un eclipse que en una situación normal, si no están habituados a contemplar a este satélite. Además, es posible también que se pierda visibilidad si una área de población se encuentra muy iluminada, hay polución en el ambiente o está nublado.