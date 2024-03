La polémica estrategia de un azafato de Ryanair para vender boletos en un vuelo: "Puedes no volver a volar con nosotros en tu vida"

Seguro que si alguna vez has volado con la compañía low cost Ryanair, y has conocido esos famosos boletos de lotería que venden en cada vuelo. Da igual que sean las 7:00 de la mañana o las 22:00 horas de la noche, que aprovechan para ofrecértelos siempre.

En uno de los últimos vuelos de la compañía, un azafato se ha hecho viral tras intentar vender los boletos de una forma muy peculiar. Para algunos cómica y para otros polémica para la compañía.

Una de las pasajeras del vuelo fue la encargada de hacer el vídeo, donde se puede escuchar al azafato decir lo siguiente: "Esto es horroroso. Esta es tu oportunidad, con tan solo dos euros puedes comprar un boleto de lotería y no volver a volar con nosotros en tu vida", ha comenzado diciendo. "Un millón de euros, pues me voy a Iberia o a AirEuropa, ¡Hala! Como un señor, como yo me lo merezco", terminaba diciendo el azafato.

Este trabajador se ha ganado a los pasajeros del vuelo, ya que muchos de ellos han comentado en la publicación que compraron uno de esos boletos gracias a su actuación durante el vuelo. "Ojalá me tocara en algún vuelo con él", ha sido otro de los comentarios.

Sin embargo, tampoco han faltado los comentarios de internautas que hablan de que según este vídeo se ha viralizado, lo han despedido. "Ese está en la calle ya", "A este ya le habrá llegado una carta de Dublín", o "Le mandaron la carta de despido mientras aterrizaba, pero hay que reconocer que tiene todo el arte ¡Iberia lo contrata!".

Otra de las usuarias incluso ha asegurado haber volado con el azafato en otras ocasiones y ha hablado de lo buen vendedor que es: "Con ese he volado yo...es majísimo !!!! Vende igual de bien las bebidas y la comida: tengo la cerveza fresquita (susurrando), no esa aguachirri sino fresquita y sándwich con queso fundido", ha sido otro de los comentarios.

No sabemos si finalmente le habrá llegado esa carta, pero lo que si se puede asegurar es que es una gran estrategia en la que los pasajeros caen y compran estos boletos.