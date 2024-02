El secreto del código que una azafata de vuelo jamás querrá pronunciar

Aunque muchos pasajeros están familiarizados con el lenguaje utilizado en los aviones, existen códigos que la mayoría desconoce por completo. Mientras que términos como "cross check", "rampas" o "PIL" (lista de información de pasajeros) pueden sonar familiares, hay uno en particular que ninguna azafata desea pronunciar.

Entre los códigos del lenguaje de aviación que provocan verdadero pavor se encuentra el código "Philip". A simple vista, podría parecer el nombre de un pasajero, pero en realidad es un acrónimo de la expresión "Passenger I'd like to punch" (pasajero al que me gustaría golpear).

Un pasajero identificado como "Philip" es aquel que dificulta el trabajo de la tripulación; un individuo molesto, arrogante y mal educado que cree tener derecho a faltar el respeto a las azafatas. Es aquel que llama constantemente a los tripulantes de cabina con demandas absurdas o comentarios ofensivos.

Para evitar convertirse en un "Philip" durante el vuelo, los pasajeros deben abstenerse de pulsar el botón de llamada indiscriminadamente, respetar las indicaciones de seguridad, evitar comportamientos disruptivos y, en general, ser corteses y considerados con la tripulación y sus compañeros de vuelo.

En definitiva, al subir a bordo de un avión, lo mejor es estar preparado para un viaje tranquilo y relajado, sin necesidad de escuchar nunca el código que ninguna azafata de vuelo desearía pronunciar.

Pasajeros 'Philip'

Para evitar comportarse como un verdadero "Philip", aquí están tres cosas que más molestan a las azafatas durante un vuelo:

Pulsar el Botón de Llamada de forma Indiscriminada: Algunos pasajeros pulsan el botón de llamada como si fuera un servicio de mayordomo personal, sin considerar que las azafatas están ahí para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Constantes demandas innecesarias pueden llevar a que otras necesidades importantes queden desatendidas. Levantarse cuando la Luz de los Cinturones está Encendida: Durante turbulencias o momentos críticos como el despegue y aterrizaje, los pasajeros deben permanecer en sus asientos por razones de seguridad. No es un capricho de las azafatas o pilotos, sino una medida esencial para evitar posibles percances que puedan poner en riesgo la seguridad de todos a bordo. Armar Jaleo en la Aeronave: Comportamientos incívicos como embriagarse y causar disturbios en el avión no solo interrumpen la tranquilidad del vuelo, sino que pueden resultar en situaciones peligrosas o incluso detenciones a bordo. La máxima de "si bebes, no conduzcas" también aplica en vuelos, ya que la seguridad es siempre la prioridad.

En resumen, es fundamental que los pasajeros mantengan un comportamiento respetuoso y considerado durante el vuelo. Esto garantiza una experiencia agradable para todos a bordo y evita escuchar el código que ninguna azafata desea pronunciar.