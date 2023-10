Buenas noticias para los artesanos: esta es la plataforma online para vender fácilmente tus productos

En la plataforma online Etsy se venden productos vintage y de artesanía de tiendas locales originarias de muchas partes del mundo / Sitio web Etsy

Miles de establecimientos y de particulares venden sus productos en Etsy. Si te dedicas a la artesanía posiblemente conozcas Etsy, ya que es la tienda online más grande para artistas, coleccionistas y artesanos. Se ofrecen bolsos, ropa de mujer y de hombre, calzado, libros, elementos de decoración, juguetes, objetos vintage, joyas y mucho más. Al sumergirse en la web se pueden encontrar infinidad de artículos súper originales a todo tipo de precios. Tanto para hacer un regalo, como para adquirir algo para nuestro propio uso, hay muchísimas opciones. Muchos compradores buscan en este sitio web porque ofrece piezas exclusivas.

Hay diversos requisitos necesarios para que la plataforma te permita vender a través de sus canales de distribución, por lo que debes asegurarte de cumplirlos. Según un estudio de IAB Spain y Elogia, la página de Etsy recibe las visitas de 40 millones de usuarios de todo el mundo, por lo que es un gran escaparate para todas tus obras. Así que, si aún no utilizabas este servicio... igualmente continúa leyendo para estar al tanto de su funcionamiento, ventajas, desventajas y condiciones.

Qué vender en Etsy

Solo puedes ofrecer tus productos en esta plataforma online si pertenecen a una de estas tres categorías: "productos hechos a mano", "materiales de artesanía" o "artículos vintage".

En cuanto a manufacturas, solo puedes mostrarlas en Etsy si has participado de manera directa en su diseño o en alguna fase del proceso de creación, pero no puedes revender productos hechos por otras personas. Además, debes evitar el plagio y cuidar que los productos sean suficientemente originales, puesto que en Etsy se muestran tiendas de todo el planeta y suponen una competencia frente a tu negocio.

Por otra parte, los artículos vintage deben superar los 20 años de antigüedad y, con frecuencia, la web te solicitará poder demostrar su procedencia, el material, su año de creación o la identidad de quien lo diseñó o fabricó. Con este tipo de datos, Etsy trata de asegurar la calidad y veracidad de los objetos.

Y si decides vender materiales para otros artesanos hechos a mano, pueden ser telas, pinturas, plantillas, abalorios, etc., pero en ningún caso podrás ofrecer piezas de ropa blancas para que otras personas continúen modificándolas y hagan sus obras a partir de ellas.

Cómo vender en Etsy

Debes crearte un perfil en la plataforma e incluir una tarjeta de crédito o una cuenta de PayPal. En Etsy se encuentra un 'Manual del vendedor' si quieres conocer con detalle todos los consejos que proponen para mejorar la rentabilidad de una tienda online dentro de su sitio web. Es muy recomendable echarle un vistazo, puesto que se exige que sean los vendedores quienes se aseguren de ofrecer un buen servicio a sus clientes, así como conocer la política de devolución del país desde el que se trabaja y del que proceda el comprador. Está prohibido el ofensivo, discriminatorio o que atente contra la política anti discriminación de Etsy o los derechos de propiedad intelectual.

Por otra parte, aunque Etsy no requiere hacerse autónomo para vender en su plataforma, la legislación española sí obliga a ello antes de comenzar la actividad.

Los clientes pueden pagarte mediante diferentes mecanismos como tarjetas de débito y crédito, PayPal, Apple Pay, Google Wallet y tarjetas de regalo de Etsy. Además, si hay algún problema con un comprador, Etsy tiene un sistema de resolución de disputas.

Tarifas de Etsy

Los precios de la plataforma no son una cuota mensual, sino por producto. En la web de Etsy indican que se debe abonar 19 céntimos por cada artículo anunciado. Con este pago permanecerá activo durante 4 meses o hasta que sea vendido. Y cuando esto ocurra, la plataforma cobra una comisión por la transacción y por procesar el pago. Según se refiere en la web, también hay una tarifa por las ventas que consigas gracias a los anuncios que ellos colocan en lugares fuera de su web. Hay alguna cláusula más que se puede consultar en el apartado de "Para vendedores", si estás interesado en conocer la versión actualizada de los precios.

Diferencias entre Etsy y Amazon Handmade

Ahora que conoces un poco más sobre Etsy, cabe señalar que Amazon Handmade puede ser una vía útil para publicitar tus productos manufacturados. ¿Qué diferencias hay entre Etsy y Amazon Handmade?

Las tarifas que se aplican a los vendedores son más baratas en Etsy que en Amazon Handmade. Su uso es bastante intuitivo, así que puedes subir tus anuncios de forma rápida. Si abres tu tienda online dentro de la red de Etsy, puedes aprovechar el servicio de asesoramiento, gestionar los pagos por tus productos de artesanía o llegar a más clientes. Debido a su gran extensión online, se pueden alcanzar con tu contenido a muchos potenciales clientes.

Algunos de los inconvenientes de Etsy son que hay poca variedad de diseños para tu tienda online y que no hay muchas categorías para organizar los artículos. Esto puede suponer un problema de clasificación si tus piezas de artesanía son muy creativas y no corresponden totalmente a una de esas etiquetas. Además, no se puede crear una URL personalizada.

En cuanto a Amazon Handmade, el departamento de Amazon para que medianas empresas se muestren, a causa de la cantidad ingente de productos ofertados, puede resultar difícil abrirse paso y destacar. Otra desventaja es que Amazon puede cambiar el precio de tus artículos si lo considera inadecuado, por lo que puedes perder la oportunidad en ocasiones de bajar el precio para una mayor competitividad, o lo reducirá si encuentra que el importe es demasiado elevado. Un punto a favor es la asistencia telefónica de empleados de Amazon Handmade si necesitas ayuda. Otra cualidad es que tus piezas pueden aparecer en Amazon Prime, lo cual supone una ventaja.

En general, se recomienda utilizar Etsy si estás iniciándote en las ventas online y aún no cuentas con un cierto renombre en la web. El prestigio de la plataforma puede ayudar a darte a conocer y a encontrar tu nicho de clientes. En cambio, si cuentas con un gran flujo de ventas, puedes apoyarte de la extensa red que proporciona Amazon Handmade a sus proveedores.