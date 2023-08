El auge del ‘lettering’ en el mundo del diseño: una evolución de la caligrafía que planta cara a la era cibernética

El tan popular ’lettering’ lleva entre nosotros mucho más tiempo del que pensábamos.

En un mundo digital donde la tecnología y la realidad virtual son las protagonistas indiscutibles de nuestro día a día, es difícil toparse con un oasis en el que descansar por un momento de las pantallas y los dispositivos electrónicos. No obstante, y como ocurre en el mundo de la moda y las tendencias, todo vuelve. En el universo del diseño y el arte, cada vez son más los profesionales que apuestan por el regreso de la escritura manual, que desde hace unos años ha adquirido el nombre de lettering.

Una tendencia que comenzó en las aulas de los colegios e institutos

Conocido como lettering, esta nueva expresión artística pone en práctica el diseño y dibujo de letras con todo tipo de técnicas, acabados y estilos. Su principal diferencia de la caligrafía tradicional es que esta simplemente traza las letras, mientras que la nueva tendencia apuesta por un diseño evolucionado en el que cada trazo define una parte fundamental de la letra. Aplicable a nivel profesional en el diseño gráfico para marcas o proyectos artísticos, el lettering está también presente en hobbies como la elaboración de bullet journals o planners, en los que la caligrafía y la escritura a papel es un pilar fundamental.

El tan popular lettering lleva entre nosotros mucho más tiempo del que pensábamos, pues ya en las aulas de escuelas e institutos muchos alumnos destacaban elaborando títulos a mano alzada, realizando caligrafía ornamentada en los apuntes o dibujando letras como pasatiempo en sus agendas y cuadernos. Sin embargo, esta corriente, que comenzó como un boom adolescente hace algunos años, ocupa hoy un gran espacio en las redes sociales.

Bruna Zanella, diseñadora gráfica experta en 'lettering' y caligrafía / Bruna Zanella Studio

“El lettering nos permite estar en contacto con nosotros mismos”

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Caligrafía celebrado el pasado 10 de agosto, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha podido hablar con Bruna Zanella, diseñadora gráfica freelance especializada en lettering y caligrafía que trabaja con varias agencias y marcas. Además, Zanella ofrece cursos y es profesora de Experimental Type en la Miami Ad School de Madrid.

Zanella explica que “una pieza de lettering es una composición limitada hecha para una aplicación concreta, como por ejemplo la portada de un libro”. Una expresión artística que la diseñadora gráfica pone en práctica en todo tipo de proyectos profesionales porque, cuenta, el arte y el dibujo siempre estuvieron presentes en su vida: “Con la caligrafía y el lettering encontré la manera de unir mis hobbies favoritos con mi trabajo” señala.

La experta explica que estar tan conectado al mundo digital hace que muchas veces resulte "difícil poner atención en una sola actividad", y el lettering lo que permite es "estar en contacto con nosotros mismos y dedicar nuestra atención a dibujar cada trazo". Esta técnica y la de la escritura manual llevada al mundo profesional tiene cada vez más protagonismo en el diseño gráfico y en el arte. “Tener piezas exclusivas aporta valor a las marcas y conecta todavía más con el público al estar hecha a mano”, sostiene. Además, es partidaria de adaptar “el uso de la técnica y referencias históricas a las necesidades de hoy en día”.

Talleres para principiantes y manuales expertos

Para adentrarse en el mundo del lettering existen decenas de libros que no solo explican en qué consiste y cómo ha llegado a ser una de las expresiones artísticas más populares de los últimos años, sino que permite adentrarse en el mundo de la caligrafía y practicar uno mismo. Algo que ofrecen también escuelas como El Club del Lettering fundado por Gemma Muñoz, que imparte cursos y talleres sobre caligrafía manual.

Entre las librerías cuya especialidad es el diseño gráfico y la ilustración, una de las más populares es Panta Rhei, en Madrid. Su catálogo alberga desde cuadernos de iniciación como Caligrafía clásica para principiantes de Younghae Chung, o Lettering a tope, de Iván Castro, hasta manuales más avanzados como Art of Chalk: the techniques and inspiration for creating art with chalk, de Tracy Lee Stum, sobre la caligrafía con tiza, o Manual de arte urbano, de Bill Posters, cuyo enfoque se basa en los grafitis y el arte urbano.

Panta Rhei, un rincón en pleno centro de Madrid / @panta_rhei_madrid

En la Casa del Libro de Madrid aseguran que ahora se venden más libros sobre lettering que antes, razón por la cual la mayoría de sus tiendas ya incluyen una sección dedicada la caligrafía y la escritura manual. En la librería Ciento Volando recalcan que "poquito a poco va creciendo esta sección" que hace algo más de dos años estaba completamente vacía.

Noticias relacionadas

También las papelerías han visto un auge en las ventas de materiales para lettering y caligrafía, como la conocida La Riva: papeles especiales. Este comercio del barrio madrileño de Malasaña reconoce recibir a muchos más clientes interesados en cuadernos, rotuladores y lápices y aseguran que los artistas combinan todo tipo de herramientas pero que el elemento más popular entre los aficionados es el rotulador con punta de pincel.

Está claro que la escritura manual y el arte de la caligrafía evoluciona a pasos agigantados y ha conseguido labrarse un nombre en el sector del arte y el diseño. En palabras de la propia Bruna Zanella, “todavía nos queda mucho que explorar y crear” pues, gracias a las herramientas disponibles hoy en día para el diseño gráfico, las diferentes técnicas de experimentación con caligrafía tienen un largo recorrido por delante.