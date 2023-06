El diseño gráfico, una herramienta al servicio de la sociedad de consumo

El diseño gráfico es una profesión relativamente nueva. Tanto, que mucha gente no sabría definir en qué consiste la actividad de un diseñador a pesar de vivir rodeada de publicidad, portadas de libros, etiquetas, logotipos, aplicaciones móviles o sitios web. Además de esta vertiente amable de la disciplina, el diseño gráfico está también presente en otros sectores cuya trascendencia en la vida de los ciudadanos es mucho mayor. Por ejemplo, el diseño de impresos oficiales, de documentos de identidad, de mapas o de planos de catastro que, se quiera reconocer o no, determinan cómo la sociedad concibe la realidad.

El hecho de que los mapas coloquen Europa en el centro, por ejemplo, no es una decisión aleatoria, sino que viene determinada por siglos de hegemonía política europea. Que las monedas tengan los cantos estriados o que los billetes de banco muestren las efigies de los próceres de la patria, no busca otra cosa que dar estabilidad al sistema monetario evitando la falsificación, al tiempo que transmite a la población unos determinados valores, utilizando para ello un pasado mítico. Asimismo, que un impreso oficial tenga un cuerpo de letra minúsculo o que solo exista en formato digital, transmite un claro desinterés del sistema por el colectivo más envejecido de la población.

En todos esos casos es clave la labor del diseñador gráfico, profesional que, a lo largo de la historia y hasta la actualidad, se ha revelado como una de las herramientas más eficaces y necesarias para la implantación y desarrollo del sistema capitalista.

"Hasta la década de 1900, el diseño gráfico no existía como profesión oficial. Podías aprender a ser dibujante o impresor en un taller, pero no había educación formal. Esto cambió con la revolución industrial, que necesitaba la producción de embalajes y mensajes comerciales para vender bienes producidos en masa. Fue ahí cuando nació la educación en diseño gráfico y la profesionalización de la disciplina", explica Ruben Pater, diseñador y escritor neerlandés que acaba de publicar en España Caps Lock (Libros Walden, 2023). Con el subtítulo de Cómo se apropió el capitalismo del diseño gráfico y cómo escapar de ello, este ensayo repasa la historia de esa disciplina desde la época en que era considerado un mero oficio hasta la actualidad, en la que la formación en diseño ha experimentado una mercantilización e industrialización semejantes a aquellas a las que ayudó a desarrollar.

"Históricamente, la razón por la que las empresas contrataron a diseñadores fue para inventar historias sobre cómo se fabricaban los productos porque las condiciones reales en las fábricas y las colonias eran terribles. Necesitábamos cuentos de hadas para vender las mercancías, por lo que esta forma de engaño y manipulación ha sido parte de las marcas desde el principio", explica Pater que, después de años trabajando como diseñador, ha comprobado cómo los profesionales de esta disciplina no son conscientes de lo relevante que es su labor para el buen funcionamiento del sistema capitalista.

"A los diseñadores nunca se les cuenta la historia completa. La complejidad de la logística y la producción global, sumados al hecho de que los diseñadores tienen poco o casi ningún tiempo para la investigación, hace que sea casi imposible conocer realmente qué está pasando. Muchos clientes con los que trabajé, por ejemplo, hablaban de innovación cuando lo que estaban haciendo en realidad era una reducción de personal encubierta. En retrospectiva, te das cuenta de que siempre hay una agenda oculta", recuerda Pater que, si bien reconoce que es posible comunicar productos o servicios responsables y honestos, esa actitud ética encontrará grandes dificultades en un escenario competitivo en el que las empresas no están interesadas en otra cosa que no sea la rentabilidad.

"Los dueños de las empresas quieren ganar dinero y eso hace que la ética no tenga lugar en las relaciones entre cliente y diseñador. De hecho, los accionistas de muchas empresas defenderían los despidos, las prácticas agresivas contra el medio ambiente y restablecerían el trabajo infantil si eso les diera dinero. Con esto no quiero decir que las marcas no hagan nunca nada bueno, pero es indudable que su objetivo principal es obtener cada vez más ganancias. Nike, por ejemplo, puede apoyar el movimiento Black Lives Matter, pero eso no impide que use mano de obra barata de personas negras que viven en países del Sur global", concluye Peter que, entre otras cosas, reclama la intervención de los gobiernos para que las empresas prioricen el bienestar de sus trabajadores y de la población en general.

"Aunque esa sería una solución, lo verdaderamente eficaz sería que los trabajadores se hicieran cargo de las empresas para hacerlas funcionar como cooperativas sin ánimo de lucro. El problema es que no estoy muy seguro de que los diseñadores, al menos los de Países Bajos, tengan tanta conciencia de clase. De hecho, no recuerdo haber leído sobre diseñadores que se organizaran a gran escala o se declararan en huelga como sí hicieron los impresores y tipógrafos durante el siglo XX", reconoce Ruben Pater.

De la creación colectiva a la IA

La conciencia de clase en el campo del diseño no es un tema menor. Como todas las actividades humanas, los avances en el campo del diseño son fruto de aportaciones previas realizadas por otros diseñadores a lo largo de años, décadas o siglos. Por tanto, resulta difícil determinar dónde empieza y acaba la aportación de cada uno y quién tiene derecho a apropiarse de ellas, por mucho que el ordenamiento jurídico y las leyes de propiedad intelectual se empeñen en ponerle puertas al campo.

"El trabajo creativo es inherentemente colectivo y no es posible sin el trabajo de quienes nos precedieron. Por eso, aunque muchos diseñadores creen que los derechos de autor son esenciales para proteger su trabajo y sus ingresos, es todo lo contrario. La propiedad intelectual es un instrumento muy importante para obtener beneficios en el capitalismo, pero ayuda principalmente a aquellos que tienen dinero para comprar patentes y contratar abogados", explica Ruben Pater, que pone el ejemplo de marcas como H&M y Urban Outfitters, "cuyo modelo de negocio es robar a los jóvenes diseñadores porque estos no tienen recursos para pagar abogados. Mientras la ley solo funcione para aquellos con dinero, no hará mucho en defensa de los creadores individuales. Por tanto, para que se pueda vivir del trabajo creativo es necesario un modelo más flexible de autoría, que entienda la cultura como un intercambio en lugar de un sistema fijo de propiedad".

En las últimas semanas, el tema de los derechos de propiedad intelectual en el sector de la creatividad está de actualidad por el desarrollo de programas de inteligencia artificial que, a día de hoy, utilizan el trabajo de los diseñadores para entrenar a la máquina y, en un futuro, tal vez acaben arrebatándoselo.

"Me sorprende lo rápido que los diseñadores han adoptado la inteligencia artificial en el campo visual, pero puedo entenderlo porque, temerosos de perder competitividad, no ven otra opción que aceptar cualquier nueva tecnología. Sin embargo, la razón por la que me interesa el tema de la inteligencia artificial no es tanto por los derechos de autor o porque hará que los trabajos de diseño queden obsoletos, sino por su empleo en el campo de la burocracia. Si ya de por sí la burocracia y las estadísticas conducen a la violencia y la exclusión, sería muy fácil para los políticos y las empresas usar la inteligencia artificial para decidir quién recibe atención médica, alimentos o un trabajo porque, a través de este sistema, se transmite una sensación de neutralidad derivada de la falta de intervención humana. Sin embargo esto no es cierto porque esos sistemas se basan en una serie de datos previamente seleccionados por personas con sus correspondientes sesgos ideológicos", advierte Ruben Pater que, a pesar de todo, es optimista.

"Los medios nos hacen sentir que todos somos seres individualistas ávidos de beneficios, pero sé por experiencia que a la mayoría de las personas no les gusta vivir en un mundo que solo gira en torno a dinero. Por lo que veo a mi alrededor, los diseñadores quieren trabajar para clientes más éticos porque quieren para sus hijos un futuro que sea más ecológico, menos estresante y más centrado en una buena vida que en el dinero. En todo caso, tampoco hay que olvidar que, mientras que la cultura humana tiene 300.000 años, el capitalismo solo ha existido unas pocas generaciones, por lo que hay que tener claro que no va a durar para siempre. El problema es que destruya el planeta antes de que podamos detenerlo".