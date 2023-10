Desmontando el edadismo: ni 'viejito', ni 'dinosaurio', ni 'vulnerable', ni 'nuestros mayores'

'Viejito', 'nuestro mayores', 'vulnerables', 'lentos', 'son como niños', 'ya lo has hecho todo'...Son algunas de las 45 entradas recogidas en un 'Glosario del edadismo' -publicado por la Fundación "la Caixa"- para que seamos conscientes -¡cuántas veces no es así!- que las palabras dañan, aíslan y te vencen, te etiquetan y te quitan opciones. Eso es precisamente el edadismo, la discriminación por edad -y no sólo a quienes tienen más años-, pero sí especialmente. La autora del texto es Montse Celdrán, psicogerontóloga y profesora agregada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Reseña, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que lo válido del glosario es que se ha redactado con lo que los propios mayores piensan. Lo que les molesta.

A Zulay Barrios, economista de 73 años, residente española de origen venezolano, no le ofende que le llamen 'abuela'. "Mucha gente se queja, pero para mí es un honor. Tengo a mis hijos, mis nietos. En ningún momento me siento mal. Eso sí, todo depende de la forma en la que lo digas. Te pueden decir abuela y supone todo lo bonito y te lo pueden decir, y te están hablando feo, por la entonación, el contexto", señala a este diario.

A Zulay Barrios, 73 años, a veces la ven incapaz de manejarse con la tecnología, cuando lo hace perfectamente. "Es como que quieren hacértelo fácil, pienso que no en plan mal", señala

En Venezuela, a los padres se les dice 'los viejos'. Sin ninguna connotación peyorativa: "Aquí no hay esa costumbre, se ve en tono despectivo. A veces se me escapó en alguna reunión y se me quedaron mirando", relata. Admite la economista que ella misma ha vivido situaciones en las que, por ejemplo, la veían incapaz de manejarse con la tecnología. "Es como que quieren hacértelo fácil, pienso que no en plan mal, sino que te quieren ayudar", reconoce.

Un término reciente

"Discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas", así define el edadismo el diccionario de la Real Academia Española (RAE), un término que, por cierto, se acuño muy recientemente (enero de 2023) aunque en la cultura anglosajona -ageism- comenzó a usarse en torno a 1968, explica la profesora universitaria.

Lo interesante del glosario redactado por Celdrán, experta en la Psicología del Envejecimiento, es que es un recopilatorio de las palabras y expresiones edadistas, una suerte de listado de lo que, lógicamente, no les gusta a los mayores ni nos gustaría a nosotros, tengamos la edad que tengamos. Descrito por ellos mismos. "Para mí sería clasificar a las personas por edades", zanja Zuleima Barrios.

300 palabras

En el recuento de esas palabras con connotaciones negativas han tomado parte los mayores que participan en los programas de la Fundación "la Caixa" -en centros propios y en convenios con las comunidades autónomas-, más de 400.000 durante el curso 2022-2023. El prólogo del glosario ha sido redactado por la escritora y académica de la RAE Soledad Puértolas. De entre las más de 300 palabras y expresiones recogidas, se han seleccionado las 45 más representativas. El texto señala que el edadismo se manifiesta habitualmente de tres maneras principales: la infantilización, la despersonalización y la deshumanización.

Una muestra de infantilización es es el uso del baby talk o el elderspeak, que constituyen un tipo de lenguaje que utiliza una entonación exagerada, un tono de voz elevado o el uso de un registro sencillo

En cada epígrafe, se ponen ejemplos. Ese tratarles como niños. Una muestra es el uso del baby talk o el elderspeak, un tipo de lenguaje que utiliza una entonación exagerada, un tono de voz elevado o el uso de un registro sencillo. "Por ser mayor ya les tratas como si no pudieran oir", remarca Celdrán. También el uso generalizado de diminutivos como 'viejito' o 'abuelito', o de los nombres de la persona, además del uso de posesivos tales como 'nuestros mayores', 'nuestros abuelos'.

Lo que les hace sentir mal

"Los mayores hablaron de lo que les hacía sentir mal. De las palabras que les molestaban, que no les parecían pertinentes para dirigirse hacia ellos. Expresiones que llegaron desde todos los centros de España", explica la autora. El objetivo hacer una reflexión, remarca, y dice: había palabras que ni ella hubiera pensado que estaban en el diccionario. Alude a una que entra en la categoría de "muy vistosa" y que ella encuadra en el epígrafe deshumanizar. Habla de 'cacatúa'.

Las personas que empiezan a envejecer, en torno a los 70, "vienen con mucha fuerza. Quieren vivir con plenitud y derechos", dice Celdrán

Hay otro término que la pandemia ha puesto la palabra sobre la mesa de "forma muy relevante" y es 'vulnerable', subraya la autora del glosario. "Les hizo sentir muy frágiles", porque ellos no siempre se sentían así: "Las personas que empiezan a envejecer, en torno a los 70, vienen con mucha fuerza. Quieren vivir con plenitud y derechos. Eso cambiará el paradigma con el que nos acercamos a los mayores", zanja.

Las anécdotas de casos de edadismo se suceden, cuenta. Ella, que colabora con varias entidades, recuerdas algunas comidas de Navidad a donde van personas mayores que se sienten solas. "El año pasado, algunas no iban porque los hijos les decían: '¡No mamá, a tu edad ya no puedes ir a este sitio!'. Me dejó muy fría. Tú puedes hacer tu vida, pero la madre en formol, y no pasa nada", se queja.

Un 19,6 % de los españoles tiene más de 65 años / CEDIDA

"Muchas veces parece que les escuchas pero vas a lo tuyo y decides por ellas", abunda la profesora. Más allá de la definición académica, insiste, afecta incluso a nivel conductual "porque la persona mayor puede participar al cien por cien en la sociedad, pero les aislamos, les excluimos, decidimos por ellos. Lo peor es que estamos creando una sociedad que también nos va a discriminar en un futuro, porque si yo, como adulto de 50, trato a mis padres de 70 de una determinada forma, probablemente me van a tratar igual. No queremos vernos mayores, pero la otra opción tampoco nos convence", asevera.

No son "una masa homogénea"

Añade otro aspecto: no se puede homogenizar a quienes pasan de los 65 años. No todos están cortados por el mismo patrón. "Pensar en las personas mayores como una masa homogénea es limitador para la sociedad", abunda David Velasco, director del Programa de Personas Mayores de la Fundación "la Caixa".

La psicogerontóloga Montse Celdrán / CEDIDA

Se apunta en el texto, finalmente, lo erróneo de pensar que en la vejez todo son problemas de salud, que todos cambian su personalidad (son 'cascarrabias' o 'tozudos') o que tienen problemas sociales (son 'improductivos' o se sienten sólos). Además, hay otras frases, que apuntan a "la mirada benévola" hacia la ancianidad de aquellos que no caen en estos estereotipos: 'como te conservas muy bien' o 'soy mayor, pero con espíritu joven'.