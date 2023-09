Madrid rastreará los casos de soledad no deseada en los mayores a través de una aplicación de IA

Personas mayores sentadas en un parque.

La sociedad está cada vez más envejecida y las necesidades de esta parte de la población son cada vez más variadas. En la Comunidad de Madrid cerca del 20% de la población supera los 65 años de edad y, según los datos del Ayuntamiento de Madrid, el 9% de este colectivo ya se ve afectado por la soledad no deseada. Para llegar a ellos y detectar su estado de ánimo, el consistorio liderado por José Luis Martínez Almeida prevé poner en marcha un programa piloto que mediante una aplicación de Inteligencia Artificial sea capaz de localizar a quienes se sienten solos sin querer estarlo.

Mientras se discute a todos los niveles sobre los modelos de residencias de mayores, la escasez de plazas o la calidad de los servicios que se les ofrece de las adminsitraciones públicas para que afronten esta etapa de su vida con la mayor dignidad posible, el delegado de Asuntos Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, pondrá parte de su empeño en este proyecto en esta legislatura, según él mismo ha anunciado este lunes en la comisión del ramo en la que desbrozó algunas de las líneas de trabajo que va a seguir su departamente en los próximos cuatro años.

¿Y cómo va a llegar una aplicación de IA a personas que por su naturaleza no son especialmente propensas al uso de las nuevas tecnologías? Desde el equipo de Fernández explican que han creado una herramienta que realizará llamadas al teléfono fijo de los hogares donde tienen su residencia estas personas. El teléfono sí es un dispositivo al que los mayores están habituados, así que se ha creado "un bot con un tono de conversación muy natural, que no parezca un robot, que va lanzando preguntas dirigidas a detectar un posible caso de soledad no deseada".

Proyecto por definir

Es un programa piloto que aún está verde, reconocen, y desde la oposición, de hecho, lamentan que no se haya profundizado más en el detalle de este proyecto del que esperaban mayor concreción. No se sabe todavía a qué segmento de la población se va a dirigir, si bien todo apunta a que será a mayores de 75 años, más susceptibles a encontrarse en esta situación porque son personas "menos activas, se incrementan los fallecimientos del cónyuge, etc".

Tampoco está aún definido en qué barrios se pondrá primero en marcha, aunque el objetivo, explican, es que el proyecto arranque en zonas donde por perfil social o demográfico se entienda que pueden necesitarlo más. El plan globlal del Ayuntamiento de Madrid, que incluye a esta y otras áreas así como a Madrid Salud, contaba en los Acuerdos de la Villa de 2021 con un presupuesto de 2,5 millones hasta 2024, y según se informó el pasado verano ya ha sido prorrogado un año más con una partida de 1,5 millones de euros adicionales.

Preguntas personales para la detección temprana

La idea es que a través de estas llamadas, previamente diseñadas por expertos, el chat sea capaz de ir interpretando las respuestas y generando un "patrón de conducta" de estas personas. Se les puede preguntar, por ejempo, cuándo ha sido la última vez que han recibido la visita de un familiar, si el fallecimiento de su pareja o familiar más cercano provoca que sus salidas a la calle estén disminuyendo, etc. "Es una forma de llegar a los hogares pero sin ser invasivos", explican desde el departamento de Políticas Sociales, que reconocen que el consistorio no tiene medios para que puedan tener a gente recorriéndose todos los domicilios.

"Si el patrón que dibujan las respuestas se corresponde con el de una persona que puede estar atravesando esa situación de soledad no deseada se moviliza la atención profesional", añaden. Un profesional llamará en ese caso a estas personas mayores para confirmar que el diagnóstico del chat es correcto e informar, si procede, de manera personalizada sobre los centros de día más cercanos a su domicilio o las actividades de la red que puedan ser de más fácil acceso para ellos. En lugar de hacer llamadas masivas o aleatorias ofreciendo información global, se trata, dicen, de que se pueda dar una información más personalizada después de que esta herramienta haya lanzado la voz de alarma sobre casos concretos.

Fomento de la natalidad

Este proyecto apenas mencionado en la comisión, acompañará a otro que sí ha resaltado el delegado del área, que es el plan de fomento de la natalidad, para que el se pondrán en marcha medidas desde el punto de vista económico, la conciliación, la vivienda, el entorno y el bienestar. Mientras el plan de la IA para los mayores está a la espera de que se ponga en marcha, la fecha de aprobación de este otro plan es el primer semestre de 2024. También se ha comprometido a ampliar las ayudas de la tarjeta familias y a impulsar planes de infacia y adolescencia.

En el área de la igualdad, Fernández se ha comprometido a impulsar el observatorio municipal contra la violencia machista, y al grito de "de esta comisión yo voy a ser el más feminista", según ha ironizado un miembro socialista presente en la comisión que no cree que esa afirmación sea real, ha insistido en que el PP no cree en colectivos sino "en las personas" pero ha asegurado que blindará el observatorio municipal contra la LGTBIfobia.