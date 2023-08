'Romantic Spanish Dinner': la foto de una cena de lentejas y pan que se ha vuelto viral

La cena ’romántica’ que se ha vuelto viral en Twitter. / TWITTER

En las redes sociales, las publicaciones virales pueden generar todo tipo de reacciones, y a veces, incluso malentendidos. Recientemente, una pareja ha compartido una foto de una cena romántica en Twitter, con el título de 'Romantic Spanish Dinner', en tono irónico. Sin embargo, muchos usuarios han tomado la imagen de forma literal y han comenzado a enviar mensajes negativos a la pareja.

La fotografía en cuestión muestra una mesa con lentejas, una barra de pan, una botella de agua y una vela. La pareja decidió compartir esta imagen en Twitter con el objetivo de divertirse y transmitir un mensaje irónico sobre las cenas románticas. La elección de ingredientes tan simples y cotidianos como las lentejas y el pan puede interpretarse como un intento de reírse de los estereotipos asociados con las cenas elegantes y sofisticadas.

Sin embargo, la ironía no siempre es fácil de interpretar en las redes sociales, y muchos usuarios tomaron la imagen de otra forma. La publicación ha generado tanto alboroto que la tuitera en cuestión ha tenido que salir al paso con un tuit: "Cabrones, pero que más os da que me cene un plataco de lentejas de la abuela del Dani porque me ha salido a mí del coño, por qué os impacta tanto, qué pasa que no habéis vuelto nunca de fiesta y no os habéis cenado las sobras de la comida o qué, que él se tire los pedos en mi cara ya ese es mi problema", aclaró la novia.

cabrones pero q más os da q me cene un plataco d lentejas d la abuela del dani pq me ha salido a mi del coño, pq os impacta tanto, q pasa q no habéis vuelto nunca de fiesta y no os habéis cenado las sobras d la comida o q , q él se tire los pedos en mi cara ya ese es mi problema — cotodesnudo69 (@aeneenea_) 4 de junio de 2023

Por su parte, el novio también ha entrado en la conversación para defender a su pareja: "La gente se está quejando de que le he puesto lentejas para cenar a la Anna cuando literalmente desayuno pizza", ha explicado.

Las respuestas a la publicación están llenas de personas a las que les parece una idea horrible cenar lentejas: "No me veo en una cena romántica cenando lentejas", "Me ponen un plato de lentes para cenar y le escupo a la persona y al plato" o "a mí me invitan a cenar lentejas y se las estrello en la cara".

Sin embargo, también hay gente aplaudiendo la idea como brillante: "La barra de pan es todo lo que está bien en esta vida que encuadre que presencia", "Si me hacen eso, ya pienso que me pedirán matrimonio" y "A mí me pones un plato o dos de lentejas a cualquier hora del día y me lo como enterito!!!!!! Está bien rico. Y lo de tirarme pedos es un problema para más tarde".