Todos saben que la red de Tiktok es una de las herramientas para difundir videos que gracias a las reproducciones y a todas las sorpresas que te puedes encontrar se vuelven virales. Por eso, muchos tiktokers se hacen virales por el contenido "random" que publican en sus cuentas. Este ha sido el caso de Mau López (@maulopezzz) TikToker que se ha hecho viral por su video de la crianza de “patogallinas”.

¿Por qué se ha hecho tan viral?

Su historia de animales empezó cuando el joven grabó el momento en que su pato y su gallina tuvieron un encuentro. Después de esta situación, el ave puso un huevo y el tiktoker afirmó en su video: “Lo voy a meter a la incubadora para ver qué es lo que brota de aquí. No sé qué vaya a salir. Y si se fijan no es un huevo común de gallina, es un poco más grande”, declaró, “Puede salir un pollito con cara de pato o con patas de pato y cara de gallo, no sé”

El chico se dispuso a cuidar el huevo, pero en este proceso utilizó un aparato para ver si había algo vivo dentro del huevo. Sorprendentemente, se dio cuenta de que la criatura sí se estaba desarrollando. Pero el tiktoker se llevó aún más sorpresa cuando se dio cuenta de que la gallina había puesto más huevos y que, aparentemente, el padre también era el pato: “Vean lo diferentes que están. No puedo creer que esté pasando esto. Hay cinco posibilidades de que brote un patogallina. Pueden ser cinco patogallinas o gallipatos”, comentó.

El joven, con casi 13 millones de seguidores en su cuenta, grabó un nuevo video y ahora sus fans están a la espera de saber si los huevos del tiktoker tienen dentro una cruza entre gallina o pato. Aunque lo cierto es que, en general, los videos del proceso de nacimiento de los patogallinas se han vuelto muy virales en las redes, llegando a alcanzar miles de likes y cientos de comentarios.

El tiktoker tiene varios videos en su canal explicando tanto el proceso como sus suposiciones acerca de lo que podría brotar en esos huevos. Con estos videos, el influencer acumula casi un millón de likes y roza los 5.000 comentarios.