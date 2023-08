Estadounidense probando la morcilla / @VIDEOSPILO

Los vídeos en las redes tienen cada vez más la facilidad de volverse virales. Ya sea de cualquier temática, y con cualquier persona protagonizándolos, puedes enganchar a los usuarios de la manera más fácil. De las redes sociales más famosas como Twitter o Tiktok, han salido los vídeos más virales de los últimos años. Uno de los casos más comunes son los conocidos como los vídeos de extranjeros que se dedican a probar productos españoles. Este es el caso de la cuenta @videospilo, en el que cuatro estadounidenses han opinado acerca del sabor y la textura de la famosa morcilla española.

Viral en redes

Cualquier vídeo tiene el poder de hacerse viral en redes. Cada vez son más los que por cualquier cosa, sobre todo si se trata de experimentos que pueden provocar gracia a los demás. Esto es lo que ha ocurrido cuando cuatro estadounidenses se han sometido a la prueba de probar la morcilla sin saber lo que era y mucho menos, cómo sabía. El primero de los protagonistas se trata de un hombre mayor. Al verla, reconoce que no sabe lo que es y que nunca lo había visto. Para amenizar la situación le dicen que se trata de una salchicha de sangre e inmediatamente reacciona de la manera más extraña que puede haber y manifiesta: "Es muy raro el interior, siento que estoy tragando chicle".

Más tarde, le toca el turno a un joven vestido con jersey rojo. Su primera impresión tampoco fue muy positiva: "Nunca había probado algo que me hiciera vomitar". A pesar de que ya lo había antes, parece que este famoso alimento no terminó siendo de su agrado.

Otro de ellos, un chico joven, confiesa que, aunque no le gusta, va a intentar comérsela. Aunque para él, el problema se encuentra en la textura que parecía que le parece bastante desagradable y rara: "Es la textura, mira... No estuvo tan mal como la primera vez, déjame probar otra vez más", afirma. Otro de los protagonistas se mantiene en la misma línea y asegura que "la textura es muy asquerosa" y recuerda que "la primera experiencia con la morcilla fue muy intimidante y no sabíamos donde nos estábamos metiendo".

Por último, la única chica joven del video también se muestra disgustada al probar la morcilla, incluso llegando a preguntar si "supuestamente es saludable". Aunque, a diferencia del resto, después de probarla termina diciendo "no está mal". A la hora de terminar el vídeo, los cuatro tienen que dar el veredicto final y todos por mayoría absoluta coincidían en un terrible suspenso para la morcilla.