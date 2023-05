Estas son las aplicaciones que buscan acabar con el reinado de Instagram

Además de TikTok, han aparecido nuevas plataformas que quieren acabar con la hegemonía de la red social de las imágenes

Meta tiene nuevos competidores. / @nate_dumlao (Unsplash)

El reinado de Instagram no ha llegado a su fin, pero poco le queda. Tras el estallido de TikTok después de la pandemia, han sido muchas las aplicaciones que se han propuesto acabar con la web de las imágenes o, al menos, dejarla en un segundo plano. "Todas las redes sociales tienen un ciclo de vida y, por lo general, suele ser corto. Algunos ejemplos son Snapchat o Clubhouse. Lo de Twitter, Facebook o Instagram es una anomalía", explica Ferran Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

Meta tiene competidores y las nuevas generaciones parecen estar cansadas del algoritmo de Instagram.

BeReal: se consolida

La primera en desafiar el statu quo de las redes sociales ha sido BeReal. Por el momento, esta aplicación o app de origen francés está en la segunda posición de las aplicaciones gratuitas más populares en App Store y en la posición 30 de Google Play, por encima de Netflix, Duolingo, Booking, Glovo o Uber.

La aplicación se lanzó en 2020, pero no fue hasta el 1 de enero de 2022 cuando empezó a despegar. Sus MAU (usuarios activos mensuales) han crecido un 315 % y, según la compañía, sus descargas suman 7,67 millones. No obstante, para Lalueza, BeReal no es una competencia tan fuerte como lo ha sido TikTok. "No creo que BeReal se convierta en un futuro Instagram, pues son conceptos diferentes y en cuanto pase su novedad perderá vigencia", incide Lalueza. De hecho, este experto subraya que uno de los secretos de la longevidad y el éxito de Instagram radica en "la cantidad de celebridades que hay allí presentes y que hacen que los usuarios estén pendientes de la aplicación porque es una forma de informarse y conocer a sus ídolos", concreta.

¿Y el Poparazzi?

Además de BeReal, la que ha llegado pisando fuerte es Poparazzi, una aplicación que tiene una propuesta un tanto arriesgada, pero muy diferente a lo que hasta ahora se ha visto. Con un perfil similar al de Instagram, en Poparazzi solo pueden subir las fotos los amigos de la persona.

De hecho, bebe un poco de Tuenti, otra aplicación que ya desapareció, y que era un pozo sin fondo en el que no había filtro y el control sobre lo que subían los amigos era prácticamente nulo. Chistes, selfis y fotos de borrachera se agolpaban en tu perfil sin orden ni concierto, y eso era parte de su encanto.

No obstante, en Poparazzi hay reglas. Solo se pueden subir imágenes de personas que estén registradas en la aplicación. Si alguien intenta subir una imagen tuya, recibirás una invitación a incorporarte a la plataforma. Además, únicamente da opción a publicar fotos de aquellos en cuya lista de amigos nos encontramos. Si queremos subir una de alguien que no nos tiene en su lista, el protagonista de la imagen recibirá una notificación y tendrá que aceptarla.

Otro aspecto clave para no acabar troleado es que en cualquier momento se puede solicitar que se elimine una imagen que aparezca en el perfil, así como bloquear a otra persona para que no pueda subir fotos nuestras.

Meta, la reina de la "inspiración"

Pero, como es sabido, cuando un producto funciona, Instagram lo copia. Si no, recordemos el caso de Snapchat, una aplicación que llevaba como bandera el subir contenido que desaparecía a las 24 horas y que, poco después, Instagram calcó con sus stories. Pero esto no acabó aquí. Con el auge de TikTok y sus vídeos de treinta segundos, la aplicación de Mark Zuckerberg añadió el concepto de reels. Por eso, no es de extrañar que, ahora, Instagram quiera añadir algo de BeReal a su paraguas de aplicación para todo tipo de contenidos visuales.

Noticias relacionadas

De hecho, el experto en Ingeniería Inversa Alessandro Paluzzi ha compartido un hilo en Twitter en el que muestra una función bastante similar que Instagram está desarrollando y que se llamará IG Candid Challenges, la cual tiene un funcionamiento bastante familiar si has tenido alguna toma de contacto con BeReal. El usuario recibirá una notificación y tendrá dos minutos para publicar una foto, sin filtros. La hora será aleatoria cada día, precisamente para evitar que se puedan preparar los contenidos y fomentar así la naturalidad, ese bien que tanto echamos de menos en Instagram.

"Desde Facebook, Meta no ha innovado más; Instagram y WhatsApp los compró, y la mayoría de innovaciones o nuevos formatos que ha hecho la empresa en sus redes sociales salen de otras aplicaciones", concluye Lalueza.