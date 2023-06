Pexels

Con la llegada de la nueva Ley de Bienestar Animal, muchos dueños de sus mascotas domésticas se hacen la pregunta sobre qué es lo que pasará ahora con sus mascotas.

Esta nueva norma se ha planteado con el objetivo de proteger mejor a los animales domésticos que son fundamentalmente perros, gatos, hurones y determinadas especies de peces y pájaros. Además, esta nueva ley se ha creado con el objetivo de reducir las tasas de abandonos de dichos animales y de imponer multas de hasta 50.000 euros a los dueños que abandonen a sus animales.

El proyecto de ley se aprobó hace ya unas semanas en el Congreso de los Diputados. Ahora pasa al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. Su fecha límite de tramitación se ha fijado para el 9 de marzo.

Son muchos los cambios que trae esta nueva ley consigo y cada vez son más las preguntas que se hacen los dueños de mascotas. Basándonos en la ley presentada en el mundo de los animales de compañía, se ha introducido una novedad que afecta a una especificación de collares que los animales no podrán utilizar. Dicha novedad está introducida en el artículo 28 de la Ley de Bienestar Animal.

Artículo 28: prohíben collares

"Quedan expresamente prohibidas las siguientes actividades sobre los animales de compañía. Se prohíbe el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal, en particular collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo".

Por tanto, este nuevo apartado en la ley recoge que no se podrá hacer uso de herramientas que puedan hacer daño al animal. Se especifica que no se pueden utilizar collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo. Son cientos los modelos de collares de este tipo que podemos encontrar en tiendas físicas u online. Incluso, llegando a comercializarse collares que proporcionan descargas eléctricas por menos de 30 euros.

Multas a los dueños

De temer uno de estos tipos de collar y continuar usándolo con la entrada en vigor del texto, el sujeto en cuestión se vería expuesto a una multa de una cuantía relevante. Se consideraría una infracción grave que estaría penada con multas de 10.001 a 50.000 euros.

Multas por tener tortugas, periquitos, hámster y otras mascotas comunes

Entre los tres tipos de infracciones que se recogen en el Anteproyecto de la Ley, tener alguno de los animales excluidos del "listado positivo" de mascotas se consideraría "infracción leve" y se penaría con una sanción que podría estar entre los 600 y los 30.000 €.

La graduación de las sanciones, es decir, qué multa se impone en el intervalo entre 600 € y 30.000 €. Para la imposición de estas multas se dependerá de varios factores:

El daño causado al animal El grado de culpa o existencia de intencionalidad La trascendencia social o sanitaria La reincidencia

A pesar de esto, no hay que alarmarse: la buena noticia es que la ley no sancionará a las personas que ya tuvieran el animal antes de que se aprobara, siempre y cuando no permitan que se reproduzca.