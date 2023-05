"Los españoles son una raza superior": una Argentina alucina tras unos días viviendo en España

La actriz argentina Constanza Chismechian ha publicado un vídeo muy sorprendida con su llegada a España

Momento del vídeo en el que Constanza Chismechian habla de sus primeros días en Madrid. / TIKTOK | @conifach

2 Se lee en minutos H.G.



La conocida actriz argentina Constanza Chismechian lleva tres semanas en España, a donde se ha mudado para darle un nuevo impulso a su carrera, y está contando su experiencia a sus seguidores a través de su canal de TikTok (@conifach), así como las cosas que más le están llamando la atención durante sus primeros días.

La intérprete, que se ha trasladado a Madrid, se muestra sorprendida en sus vídeos por las semejanzas y las diferencias que está encontrando entre dos culturas teóricamente tan parecidas como la argentina y la española. De hecho, en tan solo tres semanas ya ha llegado a la conclusión de que la sociedad española es una raza superior. Aunque no por los motivos que uno podría imaginarse.

"Una raza superior"

Así lo ha asegurado en uno de sus últimos vídeos publicados, que acumula ya más de un millón de visitas en unos pocos días, en el que afirma que los españoles y españolas son de una raza superior porque se levantan un lunes bien temprano y a las 10 de la mañana ya están "de traje" tomando cerveza.

Una realidad que, aunque discutible, ha asegura que ha ido normalizando con el paso de los días: "Al principio me parecía sorprendente, pero luego ya no tanto porque el martes pasó lo mismo, el miércoles también y así sucesivamente".

Beber y fumar

Según Chismechian, el consumo de alcohol en España es algo notable: "Y eso que vengo de Argentina". Sin embargo, de acuerdo con la actriz, no nos afecta en el trabajo: "Lo peor de todo es que los tipos laburan y al país le va espectacular".

Asimismo, la intérprete ha destacado que también se fuma mucho en nuestro país: "Aquí se fuma un montón. A mí me da mucha paz porque yo también fumo, pero yo veo una población bastante envejecida, lo que también me sigue dando paz porque siguen viviendo".

"Tiene que haber algo genéetico"

A falta de otra explicación mejor, la autora del vídeo ha llegado a la conclusión que tiene que ser algo genético: "¿Cómo hacen para mantener ese ritmo de vida social y actividad?". Constanza Chismechian reconoce que, a sus 26 años, no es capaz de salir un sábado de fiesta sin estar llorando hasta el lunes por la resaca. De ahí que no de crédito ante el ritmo de vida que lleva la sociedad española: Para mí tiene que haber algo genético, tienen que ser una raza avanzada. ¿Cómo lo hacen? Yo es que no lo entiendo".