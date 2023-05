“No hago nada más que comer, beber y dar respuestas simples”: así es el trabajo de un japonés que gana 66.000 euros al año

Shoji Morimoto es requerido para ir de compras y hasta para ir a cena / BNN

Shoji Marimoto tiene una historia que se ha hecho viral después de las decisiones que ha tomado en su vida. Este japonés fue a la universidad, tiene un postgrado y una familia. Sin embargo, a pesar de tener ese "todo" en la vida, no era feliz.

Sin embargo, no disfrutaba de su trabajo y decidió impulsar su propio negocio. Un negocio basado en "alquilarse" para no hacer nada. Tras cinco años prestando este servicio Shoji recalca que "me contratan la mayoría de las veces por la soledad"

Idea de negocio en 2018

Después de plantearse su idea de negocio, Marimoto lanzó su primer servicio mediante Twitter donde lo contratan personas que quieren sentir compañía humana en cualquier momento. Arrancó su negocio el 3 de junio de 2018, por tanto, lleva ya con esta idea de negocio 5 años de funcionamiento.

Shoji Marimoto tiene 39 años y señala que muchos clientes quieren que lo acompañen a lugares a pesar o a vivir "experiencias que ellos no quieren pasar con familia o amigos" tal y como informó el japonés a BBC Mundo.

Tras cinco años de servicios, Shoji acumula un total de 270.000 seguidores en Twitter, su plataforma por excelencia. Es la red social que utiliza para publicitar sus servicios por lo que la gente lo conoce por Twitter.

En qué consiste su servicio

Marimoto escucha los problemas de las personas que le contactan. Come con ellos, charla e incluso les da consejos, son las tareas que más hace normalmente. Incluso le contratan personas que no quieren sentirse solas. Tal y como ha informado Shoji a BBC Mundo, lo han contratado incluso "para protagonizar una despedida de película en estaciones de trenes".

¿Cuánto ganas Shoji por este modelo de negocio?

Este japonés ha llegado a cobrar 100,000 yenes, al cambio unos 80 euros al día. Al día puede atender unas tres solicitudes.

Estas cifras dan como resultado que Marimoto consiga unas ganancias de unos 66.000 euros al año.