Polémica en un restaurante de Galicia porque no dejan levantarse de la mesa a los niños menores de 12 años

Vista del restaurante O’Fragón, cuyas condiciones para niños menores han despertado la polémica. / INSTAGRAM | @ofragonrestaurante

3 Se lee en minutos



El concepto 'only adults' es una polémica realidad que está cada vez más extendida. Si hasta hace poco era común en algunos hoteles, ahora se ha extendido también a pisos de alquiler turístico y a ciertos bares y restaurantes. La cuestión es que discriminar por razón de edad no es legal, por lo que "la práctica habitual no es denegar, sino disuadir a las familias con hijos menores de reservar o contratar alojamientos en dichos hoteles", explica Jorge Fernández, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

El caso que nos ocupa es un ejemplo bastante claro de esto último: un restaurante gallego de la Costa da Morte, llamado O' Fragón, ha despertado una agria polémica en redes por su política de reservas. Todo comenzó con la denuncia pública en su cuenta de Twitter de un padre que quiso hacer una reserva en el mencionado local y se encontró con un apartado que parece discriminar a los menores.

Teño dous pequenos. Fun facer unha reserva nun coñecido restaurante da Costa da Morte. Leo na web: "Los niños menores de 12 deben permanecer sentados toda la comida; si viene con niños llame antes de reservar". Díganme, ¿disuasorio, intimidatorio ou discriminatorio? — Alfonso Pato (@alfonso_pato) 27 de abril de 2023

"Tengo dos pequeños. Fui a hacer una reserva en un conocido restaurante de la Costa da Morte. Leo en la web: "Los niños menores de 12 años deben permanecer sentados durante toda la comida; si viene con niños, por favor llame antes de reservar". Dígame, ¿disuasorio, intimidatorio o discriminatorio?", reza el mensaje publicado por Alfonso Pato.

Polémicas condiciones

El restaurante en cuestión, ubicado en Finisterre (A Coruña), está reconocido por las guías Michelín y Repsol, y sirve una selección de productos locales como mariscos, pescados, verduras y carnes. El establecimiento ofrece a los clientes la posibilidad de reservar mesa, pero con un listado previo de 12 condiciones que el restaurante pide consultar previamente a todos los interesados.

Entre dichas condiciones, que se pueden consultar en su página web, se incluye la que ha despertado la indignación de este padre gallego; así como otra referida a los menores: "Si vas a venir con niños (-12 años) y/o carritos, consúltanos al teléfono (+34) 981 740 42". Y no son las únicas que podrían considerarse controvertidas, ya que el local también trata de disuadir a otro tipo de clientes: "Debido a nuestra oferta gastronómica, desaconsejamos las posibles reservas de personas con alergia al marisco, veganas y/o vegetarianas".

Las tres primeras condiciones para reservar mesa en el restaurante O' Fragón. / Página web de O' Fragón

El tuit acumula ya casi 14.000 visualizaciones y ha originado un encendido debate entre los usuarios de la red social. Mientras que algunos apoyan al padre y consideran estas condiciones abusivas e injustas, otros tantos ven adecuada esta norma y culpan a los padres: "Esa norma la ponen para los PADRES que dejan a los niños asalvajados molestando al resto".

La explicación del restaurante: una cuestión de seguridad

A raíz de esta polémica, el diario El Español ha consultado con los responsables del establecimiento, quienes han defendido que especifican las condiciones por el bien de los clientes: "Nos gusta advertirlo todo para que no haya malentendidos", afirman.

Según los dueños del local, las normas relativas a los menores responden a una cuestión de seguridad para los propios niños, ya que algún menor jugando se ha hecho daño con alguno de los cristales del comedor y que también vivieron el caso de algún niño que se perdió por los exteriores del local, muy próximo a un monte. "Muchas personas nos llaman al ver estas advertencias en la web y les informamos de todo", explican.