¿Sabes cuáles son las 5 tapas más famosas de España?

Las tapas son uno de los atractivos gastronómicos más valorados por los turistas

Estos son los aperitivos más tradicionales de nuestra cocina y los lugares donde mejor se elaboran

Estas son las tapas más tradicionales de España. / Pixabay

La gastronomía española es una de las mejores del mundo y es también, uno de los reclamos turísticos más valorados de nuestro país. Más allá de la oferta culinaria de los grandes restaurantes patrios, la tapa, esa pequeña porción de comida acompañada normalmente por cerveza o vino, es una de las cosas que más sorprende a los visitantes.

Los pintxos, nombre que se la da a las tapas en el País Vasco, triunfan tanto dentro como fuera de España, y se han coronado, junto a la paella o el gazpacho como nuestro principal embajador culinario. Tomarse una caña bien tirada con un buen aperitivo es uno de los mayores placeres que puede haber.

Si quieres probar las mejores tapas de España, además de míticas, te proponemos algunas ideas y donde disfrutar de ellas.

Patatas bravas

Patatas bravas.

Dentro de los 'must have' de las tapas españolas no pueden faltar las patatas bravas. Muy típicas de Madrid, las mejores se pueden encontrar en dos establecimientos de la capital: Las Bravas y Docamar. Ambos lugares son muy conocidos por la calidad de sus bravas y por ser históricos con décadas de experiencia a sus espaldas.

Tortilla de patata

Tortilla de patata. / PIXABAY

La tapa de tortilla no puede faltar en ninguna casa que se precie. Con cebolla o sin ella -habrá que superar el debate-, este plato es marca registrada española y no puede faltar en un buen tapeo. Algunos trucos para su elaboración: incorpora la sal en las patatas mientras se fríen, echa los huevos sobre las patatas ya fritas sin batir y no dejes que se cuaje demasiado.

En 2021, los restaurantes La Encina (Palencia) y Cañadío (Santander) se llevaron el premios a las mejores tortillas de España.

Calamares y rabas

Tapa de calamares fritos. / PIXABAY

No hay vermut que se precie sin una buena tapa de calamares o rabas. Además, ya sea el norte de España, en el sur o en la misma capital, la calidad está asegurada. El Restaurante Nueva Dorada en el Puerto de Santa María, Cádiz, es uno de esos lugares que se han podido colgar la medalla de los mejores calamares de España. También La Gabinoteca en Madrid, un punto de tapeo indispensable para el mítico bocata de calamares En el norte, el Copacabana en A Coruña, donde llegan a freír hasta 300 kilos de calamares diarios en temporada estival.

Ensaladilla rusa

Ensaladilla rusa.

Ahora que ya estamos a las puertas del verano la ensaladilla rusa (para el chef José Andrés ensaladilla ucraniana) es el aliado perfecto a la hora de tomar algo fresco y sabroso para combatir el calor. En cada casa se hace con unos ingredientes u otros, pero lo cierto es que la mejor de España se sirve en el restaurante Tragatá, en Ronda, Málaga. Este local se llevo el año pasado el IV Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa por cuarta vez en su historia.

Tigres

Mejillones tigre.

El mejillón tigre es una de las tapas más castizas que hay. Muy típicos en Madrid o Castila y León (en Burgos se toman con un chorro de Jerez), son la tapa perfecta para disfrutar con una buena cerveza. Si quieres probar algunos de categoría, se dice y se rumorea que en el Luma II de Madrid se hacen los mejores.

