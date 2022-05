José Andrés rebautiza la ensaladilla rusa como ensaladilla ucraniana

El cocinero español José Andrés anunció este sábado que rebautizará en todos sus restaurantes la ensaladilla rusa como "ensaladilla Kiev o ensaladilla ucraniana", en un gesto de apoyo a ese país ante la invasión lanzada por Moscú.

"Anuncio oficialmente que desde mañana la icónica tapa española ensaladilla rusa cambiará su nombre a ensaladilla Kiev o ensaladilla ucraniana en todos mis restaurantes", dijo el chef, nacionalizado estadounidense, en Twitter.

And starting tomorrow officially I’m announcing that the iconic Spanish tapa: Ensaladilla Rusa…..will change its name to Ensaladilla Kiev or Ensaladilla Ucraniana….at all my restaurants!!! https://t.co/NSb8HKcUaY