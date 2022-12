La Inteligencia Artificial da Francia como campeona

Doha (Qatar), 13/12/2022.- France’s Kylian Mbappe (C) and teammates attend their training session in Doha, Qatar, 13 December 2022. France will face Morocco in their FIFA World Cup 2022 semi final soccer match on 14 December 2022. (Mundial de Fútbol, Francia, Marruecos, Catar) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK