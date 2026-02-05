Bunbury vuelve a Madrid en 2026: fechas y paradas de la gira internacional

Enrique Bunbury ha presentado este jueves su nueva gira Nuevas Mutaciones Tour 2026, que incluirá un total de 16 conciertos entre España, Latinoamérica y Estados Unidos. La gira arrancará en octubre y se extenderá hasta diciembre, con la fecha de clausura prevista en Zaragoza el 12 de diciembre.

El tour comenzará en México, con un primer concierto en Puebla el 10 de octubre, seguido de dos fechas en Ciudad de México el 12 y el 15, y Guadalajara el 21. Después se desplazará a San José de Costa Rica el 26 de octubre y a Bogotá el 29.

En noviembre, la gira visitará Sudamérica con conciertos en Buenos Aires el 4, Lima el 7 y Santiago de Chile el 9, antes de trasladarse a Estados Unidos para actuar en Nueva York el 12 y 14, Highland el 17 y Los Ángeles el 21.

El regreso a España traerá tres conciertos en diciembre: Madrid el 4, Valencia el 7 y Zaragoza el 12, donde se celebrará la fecha de clausura de la gira. Las entradas para la gira de Bunbury 2026 ya están disponibles a través de los canales oficiales.

Recorrido de Bunbury en Madrid

La nueva gira 2026 se suma a las recientes actuaciones de Bunbury en Madrid. Su última presentación en la capital tuvo lugar el 13 de septiembre de 2025 en el WiZink Center, en el marco de su gira Huracán Ambulante Tour 2025, donde conmemoró los 20 años de la disolución de su banda original y presentó temas de su etapa con ellos.

Antes de esto, también actuó en el mismo recinto en junio de 2024. Con las fechas de diciembre de 2026, Madrid vuelve a ser una de las ciudades elegidas para el regreso de la gira y la presentación de su nuevo disco.

Las Cuentas Pendientes de Bunbury

La gira servirá también para presentar el último trabajo discográfico de Bunbury, Cuentas Pendientes, un álbum que, según explica el propio artista, se acerca a la música hispana y latinoamericana de manera más directa. En sus palabras, tras discos anteriores como Palosanto, Expectativas, Posible y Curso de Levitación Intensivo (2013–2020), donde exploró la música contemporánea y la producción digital, en Cuentas Pendientes ha optado por técnicas de grabación más austeras, priorizando el valor del instrumento y del intérprete.

El disco se aleja del rock y de la electrónica, y se centra en instrumentos como el piano, la guitarra española, el contrabajo y la percusión. Según Bunbury, la búsqueda del arreglo adecuado y la instrumentación cálida han sido piezas clave, con especial atención a la excelencia de músicos y colaboradores.

Entre ellos destacan el guitarrista chileno Sebastián Aracena, el contrabajista Luri Molina desde México y el percusionista cubano Johnny Molina, además del piano y Hammond de Jorge Rebenaque y la batería de Ramón Gacías, quien también participa como co-productor.

Los textos del álbum buscan un equilibrio entre lo popular y lo literario, con un enfoque en la tradición musical hispana y latina, sin perder la identidad como autor e intérprete de Bunbury. Según el artista, Cuentas Pendientes retoma cierta conexión con discos anteriores como Licenciado Cantinas (2011) y sus trabajos con el Huracán Ambulante, aunque con un acercamiento más purista a los géneros abordados.