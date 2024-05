Ayuso desoye a Fuenlabrada y alega razones de "urgencia" para construir un centro de menores inmigrantes en el municipio

La Comunidad de Madrid sigue adelante con su plan de instalar un centro para menores inmigrantes no acompañados en Fuenlabrada. El ejecutivo autonómico desoye así la posición mostrada por el equipo municipal, que rechazó la propuesta cuando se hizo público hace ya dos semanas. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el socialista Javier Ayala, alegó que el espacio que se quiere destinar a este centro no está preparado para acoger a los menores y que, además, su planeamiento urbanístico no permite darle ese uso.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid creen tener la fórmula para sortear el urbanismo local. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha informado este miércoles tras el consejo de Gobierno que hay razones de "interés general" y de "urgencia" que justifican que pueda darse un nuevo uso dotacional a este espacio. Lo hace amparándose en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que permite el cambio de uso dotacional de los equipamientos públicos bajo estos criterios.

La urgencia, ha explicado el consejero, se justifica en que "no dejan de llegar menores en estas circunstancias" y el interés general en que hay que "defender" a esos menores que llegan a Madrid procedentes de Canarias. Precisamente, el Gobierno regional informó de esta decisión de crear un centro en La Cantueña un día después de que el Gobierno de la nación anunciara el reparto de los menores no acompañados que se encuentran en el archipiélago.

Para acondicionar el nuevo centro, la Comunidad de Madrid invertirá 6,9 millones de euros con la intención de que esté operativo en el segundo semestre de 2024. Con cien plazas, este centro se une a los que ya existen en la capital (en Hortaleza y en Casa de Campo), además de los pisos tutelados donde también se acoge a estos menores.

Rechazo de Fuenlabrada

Sin embargo, la "decisión unilateral" del Gobierno regional no cuenta con el apoyo del equipo municipal, que adelanta que va a iniciar los trámites para revertir el convenio firmado en 2001 mediante el que este edificio fue cedido a la Comunidad de Madrid. Alegan que en aquel acuerdo se establecieron unos usos concretos para este espacio de La Cantueña y que visto que el centro que quiere instalar allí el Ejecutivo regional no cumple con los requisitos iniciales, están en su derecho de revertirlo.

Fuentes del Ayuntamiento consideran que a la Comunidad de Madrid "no le interesa dar soluciones realistas a la acogida de menores" y que "solo les mueve atacar la autonomía local de Fuenlabrada", que es precisamente lo que Ayuso reprocha al Gobierno central respecto a las comunidades autónomas. El equipamiento de La Cantueña, insisten en el consistorio, "incumple las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley de servicios sociales puesto que no garantiza la efectiva integración de los menores". Explican así que el espacio destinado a este centro se encuentra más cerca de Parla y separado de Fuenlabrada por el polígono de Cobo Calleja.

"La decisión de la Comunidad de Madrid incumple de manera flagrante el acuerdo por el que el Ayuntamiento cedió dichos suelos", recuerdan en Fuenlabrada, razón por la que emprenderán las acciones necesarias para recuperar el espacio.