Sombra Madrid: un nuevo festival de cine fantástico llega a la capital

Los aficionados madrileños al cine fantástico tienen motivos para estar contentos. Aún está reciente la celebración de la pasada CutreCon, la versión más descacharrante del género, cuando arranca la primera edición en la capital de Sombra Madrid, festival de cine fantástico europeo que bajo el mismo nombre viene celebrándose desde hace 13 años en Murcia. Sombra Madrid viene a resucitar el espíritu de Nocturna, cita que se venía organizando en el foro hasta que en 2019 proyectó la última de sus sesiones.

Desde hoy mismo, miércoles 13, y hasta el domingo 17, se podrán ver una veintena de largometrajes y una quincena de cortometrajes en alguna de sus cuatro sedes: el cine Paz, la sala Berlanga, la Facultad de Ciencias de la Información y el teatro San Pol, donde tendrá lugar uno de los momentos trabajado con más mimo desde la dirección del festival: la proyección de 'Rojo oscuro', título del italiano Dario Argento al tiempo que el compositor Claudio Simonetti y su grupo, Simonetti's Goblin, interpretan en directo la banda sonora sincronizada con las imágenes. Además, la tienda de cómics Generación X de Tirso de Molina acogerá algunos de los encuentros con los invitados, entre los que hay varios nombres internacionales.

Entre las películas que se podrán ver, cuatro componen la sección oficial a concurso. Se trata de las españolas 'La mesita del comedor', dirigida por Caye Casas en 2022 y con la llorada Itziar Castro en un papel secundario, y 'Os reviento', de Kike Narcea, premio del público en el pasado Festival de Austin (Texas) que competirán con la serbia 'The Uncle', una comedia negra ambientada en una Nochebuena de la Yugoslavia de finales de los años 80, y la sueca 'UFO Sweden', con aires del primer Spielberg o 'Stranger Things'.

Fuera de concurso, una de las películas más interesantes es la que servirá para inaugurar el festival esta noche en el cine Paz, la austriaca 'Club Zero', definida por los organizadores de Sombra Madrid como "un intenso thriller psicológico". La cinta, que pasó por el último Festival de Cannes, está dirigida por Jessica Hausner y protagonizado por Mia Wasikowska, la Alicia de 'Alicia en el país de las maravillas' de Tim Burton, quien da vida a una profesora que llega a una escuela de élite para dar clases de nutrición a jóvenes estudiantes y establece un estrecho vínculo con cinco de ellos.

También dirigida por una mujer, la marroquí Sofia Alaoui, 'Animalia' se adentra en la historia de una mujer en la recta final de su embarazo cuando inquietantes fenómenos meteorológicos sugieren que se acerca una presencia sobrenatural. El filme obtuvo el Premio Especial del Jurado en el último Festival de Sundance, un certamen en el que Alaoui ya cosechó el Gran Premio del Jurado en 2020 por su corto 'What If The Goats Die'. Está inicialmente previsto que Alaoui acuda a presentar la película antes de su pase, el domingo, y participe en un coloquio posterior.

Un plano de 'Color Out Of Space', de Richard Stanley. / SOMBRA MADRID

Los invitados son, precisamente, una de las apuestas de esta primera edición del evento. Además de interpretar la banda sonora de 'Rojo oscuro', Claudio Simoneti mantendrá un encuentro con el público en Generación X en la mañana del viernes. Pero no será el único artista internacional que pase por la tienda. Peter Milligan, historietista que ha trabajado para Marvel y para DC, firmará allí ejemplares un día después. Y el festival recibirá a Richard Stanley, guionista y director despedido de 'La isla del doctor Moreau', que protagonizó una sonada desaparición para luego infiltrarse en el rodaje del que había sido echado. Sombra Madrid proyectará dos de sus películas, 'Hardware', que lo consagró a principios de los 90 como uno de los cineastas más prometedores de la ciencia ficción, y 'Color Out Of Space', adaptación de 2019 de una narración de H.P. Lovecraft protagonizada por Nicolas Cage.

El francés Xavier Gens vendrá a presentar la proyección de la fantasía 'gore' con ribetes políticos Frontière(s). Y uno de los grandes homenajeados será el penúltimo maestro del terror español, Jaume Balagueró. El catalán presentará el viernes por la tarde en la sala una sesión doble con dos títulos de los inicios del director de '[REC]', el corto 'Días sin luz', de 1995, y su primer largometraje, 'Los sin nombre', de 1999, que le valió el Méliès de Oro a la mejor película fantástica europea de ese año y cimentó su prestigio internacional.

Los organizadores de Sombra Madrid dejan también hueco a la nostalgia. Será el sábado por la tarde en la Sala Berlanga, donde se rescatará 'El Retorno del Hombre Lobo', de Paul Naschy. A continuación se entregará el Premio Nocturna a Sergio Molina, hijo de Paul Naschy, y al director José Luis Alemán, responsables del desaparecido festival con mismo nombre, por “su esfuerzo a la hora de configurar un espacio cultural de desarrollo del cine fantástico en Madrid".