Ayuso acusa a Sánchez de querer destruirla y defiende a su novio: "Es Hacienda quien le debe 600.000 euros"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Pedro Sánchez de buscar su fin político: "Busca destruirme cuando el único destruido es él". La dirigente popular se ha plantado frente a la prensa tras escuchar esta mañana cómo Sánchez ha pedido su dimisión por el supuesto fraude fiscal que afecta a su pareja, Alberto González Amador, y le ha defendido de las acusaciones recibidas dando la vuelta totalmente el argumento de las acusaciones de la Fiscalía. "Es falso que él deba dinero a Hacienda", ha explicado, "es Hacienda la que le debe casi 600.000 euros a él".

Ayuso no ha concedido ni medio milimetro a las acusaciones que ha recibido su pareja desde ayer ni a la responsabilidad política que desde la oposición se le achaca por las acciones de él. "Está sufriendo una inspección fiscal salvaje", ha censurado. "Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder del Estado" solo por ser su pareja, se ha quejado, defendiendo que "no hay ninguna trama ni sociedades pantalla", que es todo una inspección "sacada de quicio" y que todo es un intento de Sánchez por "intentar tapar" un "escándalo" que considera doble: "la ley más corrupta que se aprueba mañana" en el Congreso, en referencia a la Ley de Amnistía, y la trama del 'caso Koldo' que ha vinculado varios miembros actuales y pasados del Gobierno.

La deuda con Hacienda

Los casi 600.000 euros que hasta en dos ocasiones ha dicho que Hacienda debe pagar a su pareja se justifican, según explican desde la Comunidad, por haber pagado de más al fisco. "Los 350.000 euros ya se pagaron", puntualizan, y señalan, en línea con lo dicho por Ayuso, que los casi 600.000 se han generado con los intereses por la cuantía que desde Hacienda tienen que pagar a González Amador. En el entorno de la presidenta, de hecho, giran el debate y se preguntan "por qué se eleva a la fiscalía en vez de archivarse el expediente con el pago".

Pero sobre todo, Ayuso ha insistido en defender su relación y vida privada: "He cometido el error de comenzar una relación con una persona a los 45 años y no a los 20 (...). Yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama", ha señalado en relación con el coche de lujo que se asocia a su pareja y a la casa en la que vive, que desde la oposición se vincula a dinero "fraudulento". Sobre esto, la presidenta ha insistido en que el piso está "hipotecado, no pagado" y que todo está declarado "en A" y "ante notario". "Cuando hacienda le pague lo que le debe a lo mejor se lo compra", ha ironizado.

Acusaciones a Sánchez

Respecto a Sánchez, la dirigente madrileña ha querido mostrar seguridad sugiriendo al presidente "que se relaje" y se vaya "de vacaciones". "Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica, y eso no lo va a tapar, aunque pida mil veces mi dimisión. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido aquí es él", ha insistido.

Además, ha señalado antes de que nadie se lo preguntara que "no hay un solo contrato con la Comunidad de Madrid". En su opinión, "se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio, turbio por cómo se inició la inspección y turbio por cómo se ha desarrollado por las filtraciones". Aquí ha acusado abiertamente a la vicepresidenta primera María Jesús Montero de ser responsable de las filtraciones porque ayer en el Senado "ya soltaba por los pasillos y allá donde tenía ocasión esos datos personales de este particular que ni siquiera el propio afectado conocía".

Acusación de la Fiscalía

Ayuso ha dado estas explicaciones después de que este martes se conociera que la Fiscalía presentó una denuncia el pasado 5 de marzo basada en un informe de la Agencia Tributaria en la que se señala que la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL., de la que es administrador único González Amador y cuyo principal cliente es Quirón Prevención, presentó "de forma consciente y voluntaria" autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021 "no veraces". A través de este "comportamiento fraudulento", según la denuncia, se dejaron de ingresar en el erario público 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y hasta 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021.

La pareja de Ayuso trabajó durante la pandemia para FSC Select Products, compañía que de la que cobró cuantiosas comisiones. El PP recuerda que en 2022 denunció cuatro contratos de esta compañía con el Ministerio de Sanidad para el suministro de mascarillas por valor de 263 millones de euros. Sin embargo, el cobro de las comisiones de González Amador por parte de esta compañía no se ha puesto en cuestión en la denuncia presentada por la Fiscalía sino la declaración que hizo al fisco de estas ganancias, donde supuestamente cometió un delito fiscal.

En las declaraciones realizadas ayer en Barcelona, la presidenta regional se mostró como víctima de una campaña del Gobierno. "Ahora toca el novio", señaló para puntualizar que "aquí no hay ni tramas ni redes paralelas" sino una "inspección fiscal a un ciudadano".