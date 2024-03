Madrid dice ahora que el envío de cartas sobre el ahorro fiscal por la herencia ha sido solo “parte de una campaña de información”

"Llevaremos una propuesta a la cámara para impedirlo y que voten en contra y se expliquen delante de la gente", dice Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, sobre las cartas que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se han enviado desde 2021 a los madrileños tras la muerte de un familiar, en la que se explica el ahorro fiscal que les corresponde por la bonificación del impuesto de sucesiones en la región. Su intención es registrar una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid la próxima semana después de que este miércoles el director general de Tributos de la Comunidad de Madrid pidiera "disculpas" por esa carta.

Pero desde el Gobierno regional explican ahora que esas misivas formaban "parte de una campaña de información al ciudadano" sobre los tributos que paga y que lo hicieron solo en un momento "puntual". Estas cartas empezaron a recibirse en los hogares madrileños en 2021. Las protestas desde entonces han sido múltiples a través de las redes sociales y también por parte de los grupos políticos que se han hecho eco de ellas. Pero no fueron puntuales.

Tres años de cartas

Siguieron durante toda la legislatura pasada, se mantuvieron durante la campaña electoral de 2023 y, según la información a la que ha tenido acceso este medio, se han recibido incluso después, una vez que Isabel Díaz Ayuso ganó las elecciones duplicando sus escaños. Estas últimas navidades aún ha habido gente que ha denunciado públicamente en las redes sociales haber recibido estas cartas. Este mes de febrero, una vecina de Collado Villalba ha recibido una fechada el 25 de enero, en la que le recordaban que tuvo que "ingresar 91,57 euros" en la declaración correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pero que de no estar bonificado en la Comunidad de Madrid "hubiese tenido que pagar 9.157,13 euros".

Desde la Consejería de Economía y Hacienda se asegura que estas cartas "han dejado de enviarse" tras esa campaña "puntual" a la que hacen referencia, pero no se especifica en qué momento. Durante la comisión de Hacienda de este miércoles en la que el diputado de Más Madrid instó expresamente al gobierno regional a "replantearse semejante práctica porque" le parece una "aberración", el director general de Tributos, Miguel Povedano, justificó en varias ocasiones por qué se envían esas cartas: "El objetivo es meramente informativo y se envía de manera predeterminada a todos los contribuyentes que presentan una autoliquidación relativa al impuesto sucesiones y donaciones sujeta a una bonificación". En ningún momento advirtió a los diputados presentes de que esa práctica había finalizado como apunta la Consejería.

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, justificó igualmente el traslado de estas misivas a los madrileños este jueves por la mañana antes de que comenzara la sesión de control. En Madrid, defendió, "no se tiene ese impuesto a la muerte para que una persona que fallece y quiere dejar los ahorros de toda su vida a sus allegados (...) no tenga que pagar un dineral y no sea una carga para su familia". En cuanto a si el Gobierno podría plantearse no enviar esas cartas, apoyó igualmente que "está bien que se comunique" sobre ese ahorro y "si no se hace de la manera más oportuna", dijo estar "seguro de que lo mirarán".

Debate en el Pleno

Si Más Madrid sigue adelante con su propuesta de registrar una Proposición No de Ley no tendría por qué tener problema en que saliera adelante y el debate llegara al Pleno. Sin embargo, los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Vox, se han quejado en las últimas semanas de que la Mesa de la cámara autonómica, presidida por el popular Enrique Ossorio, frena muchas de sus iniciativas e inadmite su tramitación alegando que hay "juicios de valor" en las mismas. Con esto en mente, desde Más Madrid adelantan que buscarán una redacción "lo más aséptica posible" para no tener problemas con su interpretación por parte de la mesa.

La próxima semana, en cualquier caso, es muy previsible que la junta de portavoces debata sobre la "imparcialidad" de Ossorio, a quien este jueves la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha acusado de querer "amordazar" a la oposición tras un tenso pleno en el que la ausencia de Isabel Díaz Ayuso, de viaje en Bucarest en un encuentro del PP europeo, no ha impedido que fuera una sesión bronca y ha terminado con varios diputados de Más Madrid fuera del hemiciclo en protesta por las llamadas al orden del presidente.