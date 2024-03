Varios diputados de Más Madrid abandonan el pleno y acusan a Ossorio de "amordazar" a la oposición

"Son ustedes imposibles". El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha llamado así al orden en varias ocasiones a los diputados de Más Madrid a lo largo del pleno de este jueves en la cámara autonómica. No estaba presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero Ossorio y las señorías de la oposición se han encargado de que la bronca vuelva a ser protagonista un jueves más en el pleno de Vallecas. Tras varios rifirrafes seguidos entre Más Madrid y el presidente, varios miembros de la formación que dirige Manuela Bergerot han abandonado la cámara.

"Están tratando de amordazar y expulsar a todo el que no piensa como ellos", ha censurado la portavoz de Más Madrid, y ha añadido que no van a dejar "que sean ellos (el PP) los que decidan de qué se va a hablar en el pleno". Se refería así a la expulsión de su compañero de partido Hugo Martínez Abarca, a quien se llamó al orden en tres ocasiones hasta echarle del pleno por pedir desde la tribuna la dimisión de Ossorio.

"No he hecho absolutamente nada para que me expulsen, estoy en mi derecho de pedir la dimisión del presidente de la cámara igual que su partido pide la de la presidenta del Congreso", ha señalado Martínez Abarca después de que Bergerot explicara que su partido está estudiando con su equipo jurídico qué medidas pueden tomar contra Ossorio y garantizar "la imparcialidad del debate democrático". "Si él cree que es imposible dirigir la Asamblea con equilibrio tiene que dimitir", añadía Martínez Abarca. "Alguno habrá en el PP" que sepa hacerlo, ha concluido.

Origen de la bronca, las residencias

Aunque las intervenciones ya estaban siendo tensas a primera hora, ha sido, otra vez, el asunto sobre las residencias de mayores lo que ha terminado de rematar el pleno. El diputado de Más Madrid Emilio Delgado preguntaba a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, sobre este tema. La primera intervención de Delgado contra el PP ha sido dura, pero las protestas han saltado cuando la consejera ha recordado que la responsabilidad en materia de residencias durante la pandemia era de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente primero y ministro de Asuntos Sociales: "Fue su Gobierno, el de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, el que dejó abandonados a los españoles cuando más se les necesitaba, incluidas las personas en las residencias".

Ahí ha empezado la bronca. Ossorio ha tenido que pedir silencio a Más Madrid y Dávila ha seguido al ataque, señalando que la izquierda lleva "cuatro años mintiendo y retorciendo el dolor" de las familias para intentar "tapar las vergüenzas" de un Gobierno "moralmente digno". A partir de aquí, el presidente de la Cámara ha pedido otra vez silencio en varias ocasiones hasta estallar: "Cuando habla un diputado, los demás diputados callan. ¿No se han enterado ustedes de que eso es así?". Sus palabras han seguido encendiendo a la oposición, más aún cuando con media sonrisa Ossorio les ha espetado que "viven en un mundo paralelo".

Las intervenciones del presidente de la cámara han sido objeto de crítica desde que accedió al cargo. La oposición ha criticado en varias ocasiones su supuesta "imparcialidad" y la deriva de los plenos ha sido incluso debatida en las juntas de portavoces. Mientras los partidos de la izquierda, y también Vox, lamentan que el presidente interrumpa a los diputados de la oposición, Ossorio reprocha a los portavoces que utilicen sus intervenciones para hablar de asuntos que no son objeto de la pregunta que llevan al pleno sino para comentar la actualidad política.

"Dejen hablar a la señora consejera, no interrumpan, si no tienen argumentos, cállense. Gritan porque no tienen argumentos", ha seguido criticando Ossorio: "No puede ser, cállense". Y ha vuelto a llegar el turno de Delgado, que ha pedido la palabra por entender que Dávila les ha acusado de ser responsables de la gestión de las residencias. Pero no ha habido opción, Ossorio ha cortado su intervención y le ha quitado la palabra. Ahí ha llegado la primera acusación de hoy al presidente por su imparcialidad. "Usted debería comportarse como un presidente de esta Cámara y no como un miembro más del PP". Tras decir esto, Delgado ha abandonado la cámara y con él varios compañeros de bancada.

Expulsión

Casi una hora después, le ha tocado el turno a Hugo Martínez Abarca, que defendía la posición de su partido sobre la Proposición de ley por la que se regulan las distinciones honoríficas de la Comunidad de Madrid. Ha aprovechado al final de su intervención para pedir la dimisión de Ossorio, alegando que si para él es "imposible ejercer la Presidencia" lo que tiene que hacer es "dejar a otra persona" que la ocupe.

Tres llamadas al orden seguidas tras estas palabras han terminado con la expulsión de Martínez Abarca del pleno. "Nuestro compañero Hugo ha sido expulsado por evidenciar el intento de amordazar a la oposición por parte de esta cámara", ha aseverado después la portavoz del grupo de Más Madrid, Manuela Bergerot, a quien Ossorio previamente había pedido que controlara a su bancada. "Es un comportamiento carente de capacidad", ha cerrado la portavoz de Más Madrid.