Ayuso pide al PP europeo que rechace la amnistía y “no haya compadreo” con Pedro Sánchez

Isabel Díaz Ayuso ha pedido a sus compañeros del Partido Popular Europeo (PPE) que "no haya compadreo" con Pedro Sánchez. Ha solicitado a un auditorio donde estaban los máximos representantes del PPE en la Unión Europea que pongan el foco en la ley de amnistía que va a aprobarse mañana en el Congreso de los Diputados y que tengan en cuenta lo que esa ley supone para los españoles. En resumen, prácticamente, ha pedido ayuda a su familia política europea.

En un tono muy duro, Ayuso ha aprovechado su intervención en el congreso de los populares europeos en Bucarest, donde el partido se prepara para las próximas elecciones europeas, para lanzar un mensaje muy rotundo a quienes desde las instituciones comunitarias mantienen una buena relación con el presidente del Gobierno español. Lo ha dicho consciente de que en la segunda fila de la sala escuchaba Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y con quien Pedro Sánchez se afana en mostrar siempre una buena relación. "Eso no es convivencia", ha insistido en relación con la amnistía.

La presidenta popular madrileña, que lo primero que ha hecho desde el escenario es saludo a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado al auditorio el fantasma de Putin, recordando que el PSOE pacta la ley de amnistía con una formación a la que se le presuponen relaciones con los rusos. La amnistía, ha dicho, la van a firmar para "personas que han cometido grandes delitos, personas que han estado juntos y aliados con Putin" y, además, para intentar que los populares europeos se sientan más concernidos, ha acusado a Sánchez de "haber relacionado al presidente del Grupo con los nazis con tal de atacarle".

Ataques a Sánchez desde Bucarest

El tono y el mensaje han sido duros. Ayuso se ha presentado en este congreso de su partido, en el que participa por primera vez en una mesa con varios dirigentes regionales y conservadores de otros cuatro países europeos, con el objetivo de pedir que en las próximas elecciones europeas su partido no olvide sus "raíces" pero sobre todo para denunciar y poner sobre la mesa la amnistía, con Sánchez como enemigo a batir también desde las instituciones europeas: "De eso estamos hablando en España, no se le puede blanquear nunca más, no abandonemos la verdad o los ciudadanos nos van a abandonar a nosotros".

También ha deslizado el caso Koldo, sin nombrarlo, al apuntar, mezclando amnistía y corrupción, que son personas relacionadas "con las dictaduras como la venezolana, de la que se está conociendo muchos estos días", en referencia a la presencia de miembros de la trama en el llamado Delcygate, o que "que con fondos europeos han comprado material en mal estado utilizando los fondos de todos los europeos en el COVID" o que "han permitido que la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, la que está pergeñando todo esto, sea una de las involucradas".

Ser "más PP que nunca"

"Pido a la Unión Europea que escuche lo que se va a votar mañana en España, la amnistía que va a permitir que personas que han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España, que hacen listas negras de jueces y de periodistas, se salgan con la suya por mantener a Pedro Sánchez por siete votos", ha reclamado Ayuso en una intervención en la que ha proclamado que su formación logró duplicar los escaños en las elecciones de mayo por ser "más PP que nunca". Y esto último es lo que pide ahora para las europeas.

En una mesa que trataba sobre qué pueden aportar las regiones al éxito electoral, la dirigente madrileña ha aseverado que la "receta" pasa por "no renunciar" a los principios y valores del PP. Y ahí, en su opinión, no se concibe la inclusión del aborto como derecho constitucional como ha ocurrido en Francia, porque entiende que su partido debe defender la vida, y tampoco se puede considerar "progreso el uso recreativo de las drogas", como recientemente se ha aprobado en Alemania.