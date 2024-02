Madrid cede 53 parcelas para construir 3.300 viviendas para alquiler asequible

El Ayuntamiento de la capital ha cedido 53 parcelas públicas a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) para la creación de 3.300 nuevas viviendas para alquiler asequible, tanto en colaboración público privada como en construcción directa, de las que la mitad se comenzarán a construir a principios del año 2025.

De esta forma, la EMVS Madrid comenzará la licitación de las primeras 27 parcelas, (más de 1650 viviendas) en el mes de junio, con el objetivo de que el inicio de las obras tenga lugar en los primeros meses de 2025. Las otras 26 parcelas, con más de 1.650 viviendas, se licitarán más adelante. Las parcelas se ubicarán en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad, tal y como han confirmado fuentes municipales tras el anuncio de Almeida.

Así lo ha dado a conocer el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, en un desayuno informativo organizado por Fórum Nueva Economía, en el que ha calificado la vivienda como el “principal” reto de la capital, y ha reiterado la apuesta de su Gobierno por intervenir sobre la oferta, no sobre los precios. Según ha defendido el regidor municipal, "no es una cuestión de aplicar leyes de vivienda pactadas con Bildu, leyes de vivienda cuyo contenido no tiene ningún sentido para solucionar el problema de la vivienda".

En este sentido, Almeida ha recordado que en Barcelona, donde han aplicado los topes que estaban previstos en la normativa de la pandemia, "la vivienda ha subido proporcionalmente más de lo que ha subido en la ciudad de Madrid". "Lo que hay que hacer es poner en marcha medidas que permitan aumentar la oferta, permitan la colaboración público-privada, que será el mejor medio para poder bajar el precio de la vivienda", ha subrayado el alcalde madrileño.

Incremento del 70% del patrimonio de la EMVS

La EMVS de Madrid cuenta en la actualidad 8.151 viviendas en patrimonio, además de otras 2.462 procedentes de 29 promociones en distintas fases de desarrollo. En total, suman 10.613 viviendas, a las que se incorporan ahora las ahora las 3.300 viviendas que ha adelantado el alcalde. En los próximos años el patrimonio de la empresa municipal se incrementará más de un 70%.

Esta operación se suma a la anunciada la semana pasada, cuando el Consistorio dio a conocer la concesión de 12 parcelas municipales destinadas a la construcción de residencias libres paa alquiler asequible durante un plazo de 15 años. Una iniciativa con la que el Gobierno de Almeida pretende regular a la baja el precio de los arrendamientos en los entornos donde se localizan las parcelas y en el conjunto de la ciudad.